CRO-MAGS выпускают ЕР весной



CRO-MAGS определились с датой выхода физической версии ЕР "2020" — релиз намечен на девятое апреля на Arising Empire. ЕР будет доступен в виде тройного 7"-винила, а также в варианте 10"-винила и на CD:



1 – Age Of Quarantine

2 – 2020

3 – Life On Earth

4 – Violence and Destruction

5 – Chaos In The Streets

6 – Cro-Fusion http://www.cromags.com







