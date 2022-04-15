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Cro-Mags

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|||| 15 апр 2022

Возможно ли собрать классический состав CRO-MAGS?



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Harley Flanagan в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, возможно ли собрать классический состав CRO-MAGS:

«К сожалению, нет. И знаете что? Те из вас, кто следят за моими социальными дерьмовыми медиа, видели, что я уже много-много лет как с этим завязал. Я протягивал оливковую ветвь всем этим грёбаным парням миллионы раз. Даже несмотря на все препирательства, которые происходили, я всегда был готов поговорить, я всегда был готов попытаться увидеть, что каждый может сделать, чтобы, б$$$ь, все могли быть довольны друг другом. Никто никогда не будет счастлив просто потому, что все слишком озлоблены, все слишком раздражены, все слишком стары. Но я пытался, и я, б$$$ь, пытался и пытался, и всё, что я получил в ответ, это много негатива, враждебности и жёлчи. И этот поезд уже ушёл.

Я всегда готов поговорить, потому что в конечном итоге — и я говорил это всем им — у нас есть возможность сделать так много долбаных людей счастливыми, просто подарить им это мгновение, и если для тебя это не имеет значения, если ты не можешь забыть о своём собственном дерьме на 45 минут... Тот первый альбом длился всего полчаса; если ты не можешь отложить своё дерьмо в сторону, встать на какую-то площадку и играть вместе в течение 30 минут и сделать всех этих людей чертовски счастливыми, тогда знаешь что? Тогда ты не заслуживаешь этих фанатов. Если ты не можешь дать им этого, тогда они должны просто насрать на тебя. Ты не заслуживаешь таких, как они.

Не знаю, заметил ли кто-нибудь, но я и старина JJ [бывший фронтмен CRO-MAGS John Joseph] давно перестали говорить друг о друге гадости. Когда всё закончилось, это было всё, мужик; мы, б$$$ь, отпустили ситуацию. Это было частью нашего соглашения. Это было из серии: "Когда осядет пыль, с этим дерьмом будет покончено. Давайте жить дальше. Оставьте меня в покое. Я не буду упоминать тебя в прессе. Я буду говорить только то, что правда, или то, что приятно, или смешно, или что угодно. С меня хватит. С меня довольно. И я попросил то же самое у всех. Я, мол, такой — ну кто хочет выходить на сцену и играть с кем-то, кто активно срёт на людей, активно подтирает задницу своим лицом каждый раз, когда открывает рот? Я должен выходить с тобой на сцену, когда ты только что нёс всякую херню, и я знаю историю — я действительно знаю всю историю — и ты собираешься продолжать разевать рот, а я должен встать и смотреть на тебя, не вонзая свои грёбаные зубы тебе в глотку? Ни хрена подобного, сука. Давай поговорим как два долбаных мужика.

Я не пытаюсь доказать... Слушай, я не хулиган. Я, б$$$ь, взрослый мужик. Мне пофиг. Мне не нужно никого запугивать своей крутизной и тому подобным дерьмом. Я надрал достаточно задниц в своё время; мне всё равно. Но если эти ублюдки когда-нибудь захотят поговорить, мы можем поговорить. Но пусть будет известно — мне стоило, б$$$ь, более 250 тысяч [$250,000] на юридические заморочки только ради того, чтобы заблокировать то дерьмо, которым я владел. Вся эта долбаная юридическая херня была только для того, чтобы заставить этих чуваков прекратить играть под торговой маркой, которая на самом деле им не принадлежала. Торговая марка принадлежала мне!»

HARLEY FLANAGAN Doesn





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15 апр 2022
Svarg_1349
Ну это просто нереально.
16 апр 2022
B
Blaсkw1ngеd
Дык отож, после поножовщины и судов точно нереально) Отсудил и ладно - на него поглядеть на сцене, так именно таким и должен быть кромагс. 




















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