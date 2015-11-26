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Cro-Mags

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12 окт 2019 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом сингле CRO-MAGS

29 июн 2019 : 		 Новый ЕР CRO-MAGS выйдет в августе

10 май 2018 : 		 Основатель CRO-MAGS выпускает два релиза

21 сен 2016 : 		 Вокалист CRO-MAGS выпускает мемуары

29 мар 2016 : 		 Основатель CRO-MAGS выпустил сольный альбом

23 май 2015 : 		 Тизер переиздания CRO-MAGS

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS

17 фев 2014 : 		 Демо бывшего басиста CRO-MAGS

29 июн 2013 : 		 Фронтмен CRO-MAGS отрицает выдвижение иска

28 июн 2013 : 		 Участники CRO-MAGS выдвинули иск против HARLEY FLANAGAN

27 дек 2012 : 		 Все обвинения в отношении бывшего основателя CRO-MAGS сняты

13 июл 2012 : 		 Бывший басист CRO-MAGS говорит, что это была самозащита
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Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта



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Вокалист CRO-MAGS Harley Flanagan подверг критике инициативу переиздания дебютного альбома "The Age Of Quarrel" ко дню музыкального магазина. 17 июля Rock Hotel/Astor Place выпустят винил тиражом 3 600 копий.

«Все участники, кто играл на "The Age Of Quarrel", не получат ни цента за свою работу, с ними не консультировались по поводу этого релиза, и они никогда не получали ни цента с момента его первоначального релиза в сентябре 1986 года или переиздания на "Another Planet" в 1994 году. Эти права оспариваются, и музыканты не увидят ничего с этих продаж.

Мы работали несколько месяцев, чтобы попытаться официально переиздать "Age Of Quarrel" и "Best Wishes", и чтобы каждый, кто играл на этих двух альбомах, получил поровну за свой вклад, чего раньше не было никогда. Никому никогда не платили, не предоставляли никакой отчётности и даже не показывали копию контракта, нас даже не представляли адвокаты, когда мы подписывали контракт.

Мы всё ещё работаем над решением этой проблемы, чтобы все музыканты наконец-то получили оплату за свою работу над этими историческими альбомами. Это ещё не конец, но если эти альбомы будут переиздаваться без разрешения, то CRO-MAGS и те, кто играл на этих альбомах, снова будут трахнуты теми же самыми людьми, которые ограбили нас в начале карьеры. Я со своей юридической командой работаю над решением этой проблемы, чтобы в конце концов было полноценное переиздание, за которое мы с John'ом, Parris'ом, Doug'ом, Mackie и Pete'ом Hines'ом наконец-то получим оплату за нашу работу».

CRO-MAGS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Jack of Diamonds


16 апр 2021, 14:34		Харли круче всех


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