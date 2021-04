сегодня



Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта



Вокалист CRO-MAGS Harley Flanagan подверг критике инициативу переиздания дебютного альбома "The Age Of Quarrel" ко дню музыкального магазина. 17 июля Rock Hotel/Astor Place выпустят винил тиражом 3 600 копий.



«Все участники, кто играл на "The Age Of Quarrel", не получат ни цента за свою работу, с ними не консультировались по поводу этого релиза, и они никогда не получали ни цента с момента его первоначального релиза в сентябре 1986 года или переиздания на "Another Planet" в 1994 году. Эти права оспариваются, и музыканты не увидят ничего с этих продаж.



Мы работали несколько месяцев, чтобы попытаться официально переиздать "Age Of Quarrel" и "Best Wishes", и чтобы каждый, кто играл на этих двух альбомах, получил поровну за свой вклад, чего раньше не было никогда. Никому никогда не платили, не предоставляли никакой отчётности и даже не показывали копию контракта, нас даже не представляли адвокаты, когда мы подписывали контракт.



Мы всё ещё работаем над решением этой проблемы, чтобы все музыканты наконец-то получили оплату за свою работу над этими историческими альбомами. Это ещё не конец, но если эти альбомы будут переиздаваться без разрешения, то CRO-MAGS и те, кто играл на этих альбомах, снова будут трахнуты теми же самыми людьми, которые ограбили нас в начале карьеры. Я со своей юридической командой работаю над решением этой проблемы, чтобы в конце концов было полноценное переиздание, за которое мы с John'ом, Parris'ом, Doug'ом, Mackie и Pete'ом Hines'ом наконец-то получим оплату за нашу работу».







