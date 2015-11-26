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*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 235
*Новое видео ACCEPT 129
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*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 39
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
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Cro-Mags

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6 окт 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 июн 2020 : 		 Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от CRO-MAGS

1 апр 2020 : 		 Новая песня CRO-MAGS

19 мар 2020 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS просит группы перестать призывать фанатов купить мерч

17 мар 2020 : 		 Вокалист CRO-MAGS видит причину коронавируса в употреблении в пищу животных

19 ноя 2019 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 окт 2019 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS

12 окт 2019 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом сингле CRO-MAGS

29 июн 2019 : 		 Новый ЕР CRO-MAGS выйдет в августе

10 май 2018 : 		 Основатель CRO-MAGS выпускает два релиза

21 сен 2016 : 		 Вокалист CRO-MAGS выпускает мемуары

29 мар 2016 : 		 Основатель CRO-MAGS выпустил сольный альбом

23 май 2015 : 		 Тизер переиздания CRO-MAGS

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS

17 фев 2014 : 		 Демо бывшего басиста CRO-MAGS

29 июн 2013 : 		 Фронтмен CRO-MAGS отрицает выдвижение иска

28 июн 2013 : 		 Участники CRO-MAGS выдвинули иск против HARLEY FLANAGAN

27 дек 2012 : 		 Все обвинения в отношении бывшего основателя CRO-MAGS сняты

13 июл 2012 : 		 Бывший басист CRO-MAGS говорит, что это была самозащита

12 июл 2012 : 		 Фанаты выступают в защиту бывшего участника CRO-MAGS

10 июл 2012 : 		 Бывший участник CRO-MAGS напал на коллег

12 ноя 2010 : 		 Видео с концерта CRO-MAGS

12 окт 2010 : 		 CRO-MAGS выпустят новый альбом в следующем году
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Новое видео CRO-MAGS



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"Between Wars", новое видео группы CRO-MAGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In The Beginning".

CRO-MAGS Address PTSD With











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