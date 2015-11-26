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Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a



Бывший вокалист CRO-MAGS John Joseph раскритиковал Dave'a Grohl'a за выступление только перед теми, кто прошел вакционацию:



«Я забыл, как зовут этого чувака — он играет в какой-то гребаной большой группе — он такой: "Я не буду играть на концертах только для привитых". Он играет в известной английской группе; я забыл, как она называется. [Потом] есть такие ублюдки, как Dave Grohl, который играл на барабанах в [хардкор-панк группе 1980-х годов из Вашингтона, округ Колумбия] SCREAM и выступал перед CRO-MAGS, а теперь он с FLU PFIZERS, FLU FIGHTERS, и он говорит: "Мы играем только на концертах с привитыми". Что это за бред? Что за бред ты, бл$%@ь, придумал в своей еб@#$й башке, чтобы играть шоу только для вакцинированных?»







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