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Cro-Mags

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21 июл 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a

16 апр 2021 : 		 Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта

15 мар 2021 : 		 Новое видео CRO-MAGS

10 фев 2021 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР весной

3 дек 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

1 дек 2020 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР

6 окт 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 июн 2020 : 		 Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от CRO-MAGS

1 апр 2020 : 		 Новая песня CRO-MAGS

19 мар 2020 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS просит группы перестать призывать фанатов купить мерч

17 мар 2020 : 		 Вокалист CRO-MAGS видит причину коронавируса в употреблении в пищу животных

19 ноя 2019 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 окт 2019 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS

12 окт 2019 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом сингле CRO-MAGS

29 июн 2019 : 		 Новый ЕР CRO-MAGS выйдет в августе

10 май 2018 : 		 Основатель CRO-MAGS выпускает два релиза

21 сен 2016 : 		 Вокалист CRO-MAGS выпускает мемуары

29 мар 2016 : 		 Основатель CRO-MAGS выпустил сольный альбом

23 май 2015 : 		 Тизер переиздания CRO-MAGS

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS

17 фев 2014 : 		 Демо бывшего басиста CRO-MAGS

29 июн 2013 : 		 Фронтмен CRO-MAGS отрицает выдвижение иска

28 июн 2013 : 		 Участники CRO-MAGS выдвинули иск против HARLEY FLANAGAN

27 дек 2012 : 		 Все обвинения в отношении бывшего основателя CRO-MAGS сняты
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Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a



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Бывший вокалист CRO-MAGS John Joseph раскритиковал Dave'a Grohl'a за выступление только перед теми, кто прошел вакционацию:

«Я забыл, как зовут этого чувака — он играет в какой-то гребаной большой группе — он такой: "Я не буду играть на концертах только для привитых". Он играет в известной английской группе; я забыл, как она называется. [Потом] есть такие ублюдки, как Dave Grohl, который играл на барабанах в [хардкор-панк группе 1980-х годов из Вашингтона, округ Колумбия] SCREAM и выступал перед CRO-MAGS, а теперь он с FLU PFIZERS, FLU FIGHTERS, и он говорит: "Мы играем только на концертах с привитыми". Что это за бред? Что за бред ты, бл$%@ь, придумал в своей еб@#$й башке, чтобы играть шоу только для вакцинированных?»

Ex-CRO-MAGS Frontman JOHN JOSEPH Calls Out DAVE GROHL For Playing 'Vaccinated-Only' Shows: 'What Kind Of Bulls**t Is That?'














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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Dichlofos


21 июл 2021, 16:16		Очередную хардкор-либераху порвало...

dmitry.chetverov


21 июл 2021, 18:05		Dichlofos, Dave'a Grohl сам либераха вроде, не?


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