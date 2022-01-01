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Вокалист CRO-MAGS наехал на бывших



Harley Flanagan проехался по бывшим коллегам CRO-MAGS:



«Те из вас, кто следит за моими социальными сетями в течение какого-либо периода времени, увидят, что я предпринял много попыток за эти годы, чтобы заставить всех этих грёбаных парней сесть за стол переговоров и провести хоть какой-то разговор.



Правда в том, что всех в этой группе наимели; нас всех надули. Во многом из-за этого все начали ополчаться друг на друга. Когда у тебя ничего нет, а тебя обдирают, грабят и нахлобучивают, то от отчаяния люди приходят в бешенство. Вы начинаете драться за крохи; вы начинаете думать, что всё уже закончились.



Я пытался заставить этих ребят сесть за стол переговоров, посмотреть, может быть, мы могли бы устроить какие-то шоу или хотя бы примириться друг с другом и, может быть, попытаться вместе вести юридическую борьбу, чтобы попытаться вернуть альбомы или что-то ещё. И знаете что? Дело дошло до того, что никто из этих парней не хотел пытаться; никто не хотел прилагать усилия или даже попробовать быть дружелюбным.



Я пытался. Я не могу заставить других людей быть вместе. А я просто хочу играть музыку; я хочу гастролировать. Это мне по душе. И если эти парни не хотят участвовать, я не могу их заставить. И через некоторое время это становится оскорбительным, когда ты предлагаешь людям оливковую ветвь снова и снова. Они отвечают: "Пошёл ты". И я думаю: "Знаешь что? Пошёл ты, чувак. С меня хватит. На самом деле я вполне счастлив без вас. Я чувствую, что моя жизнь стала лучше, когда вас не стало". Так что всё из серии: "Отлично. Не позволяй двери ударить тебя по заднице"».







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