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*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
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Cro-Mags

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Вокалист CRO-MAGS наехал на бывших



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Harley Flanagan проехался по бывшим коллегам CRO-MAGS:

«Те из вас, кто следит за моими социальными сетями в течение какого-либо периода времени, увидят, что я предпринял много попыток за эти годы, чтобы заставить всех этих грёбаных парней сесть за стол переговоров и провести хоть какой-то разговор.

Правда в том, что всех в этой группе наимели; нас всех надули. Во многом из-за этого все начали ополчаться друг на друга. Когда у тебя ничего нет, а тебя обдирают, грабят и нахлобучивают, то от отчаяния люди приходят в бешенство. Вы начинаете драться за крохи; вы начинаете думать, что всё уже закончились.

Я пытался заставить этих ребят сесть за стол переговоров, посмотреть, может быть, мы могли бы устроить какие-то шоу или хотя бы примириться друг с другом и, может быть, попытаться вместе вести юридическую борьбу, чтобы попытаться вернуть альбомы или что-то ещё. И знаете что? Дело дошло до того, что никто из этих парней не хотел пытаться; никто не хотел прилагать усилия или даже попробовать быть дружелюбным.

Я пытался. Я не могу заставить других людей быть вместе. А я просто хочу играть музыку; я хочу гастролировать. Это мне по душе. И если эти парни не хотят участвовать, я не могу их заставить. И через некоторое время это становится оскорбительным, когда ты предлагаешь людям оливковую ветвь снова и снова. Они отвечают: "Пошёл ты". И я думаю: "Знаешь что? Пошёл ты, чувак. С меня хватит. На самом деле я вполне счастлив без вас. Я чувствую, что моя жизнь стала лучше, когда вас не стало". Так что всё из серии: "Отлично. Не позволяй двери ударить тебя по заднице"».




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