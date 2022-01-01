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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Cro-Mags

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8 окт 2022 : 		 JOHN JOSEPH не может использовать имя CRO-MAGS JM

26 июл 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS наехал на бывших

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRO-MAGS

10 июн 2022 : 		 Основатель CRO-MAGS подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a

15 апр 2022 : 		 Возможно ли собрать классический состав CRO-MAGS?

19 янв 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS принял дозу

22 дек 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS: «Ну был у меня омикрон, а дальше-то что?»

21 июл 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a

16 апр 2021 : 		 Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта

15 мар 2021 : 		 Новое видео CRO-MAGS

10 фев 2021 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР весной

3 дек 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

1 дек 2020 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР

6 окт 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 июн 2020 : 		 Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от CRO-MAGS

1 апр 2020 : 		 Новая песня CRO-MAGS

19 мар 2020 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS просит группы перестать призывать фанатов купить мерч

17 мар 2020 : 		 Вокалист CRO-MAGS видит причину коронавируса в употреблении в пищу животных

19 ноя 2019 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 окт 2019 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS

12 окт 2019 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом сингле CRO-MAGS

29 июн 2019 : 		 Новый ЕР CRO-MAGS выйдет в августе

10 май 2018 : 		 Основатель CRO-MAGS выпускает два релиза

21 сен 2016 : 		 Вокалист CRO-MAGS выпускает мемуары
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JOHN JOSEPH не может использовать имя CRO-MAGS JM



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Основатель CRO-MAGS Harley Flanagan заявил, что бывший член группы, John Joseph McGowan больше не может использовать имя CRO-MAGS JM:

«Как вы уже догадались, CRO-MAGS "JM" больше нет... "Кто-то" хотел бы, чтобы вы думали, что это решение было принято им самим, но на самом деле это результат того, что они нарушили условия соглашения, которое разрешало им использовать это имя. Теперь.... Может быть только один. Чехарда и путаница закончились, дело сделано. Спасибо всем тем, кто помог воплотить это в жизнь».






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