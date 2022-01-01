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JOHN JOSEPH не может использовать имя CRO-MAGS JM



Основатель CRO-MAGS Harley Flanagan заявил, что бывший член группы, John Joseph McGowan больше не может использовать имя CRO-MAGS JM:



«Как вы уже догадались, CRO-MAGS "JM" больше нет... "Кто-то" хотел бы, чтобы вы думали, что это решение было принято им самим, но на самом деле это результат того, что они нарушили условия соглашения, которое разрешало им использовать это имя. Теперь.... Может быть только один. Чехарда и путаница закончились, дело сделано. Спасибо всем тем, кто помог воплотить это в жизнь».











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