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Бывший вокалист CRO-MAGS : «Ну был у меня омикрон, а дальше-то что?»



Бывший фронтмен CRO-MAGS John Joseph утверждает, что он победил COVID-19, «инвестируя» в свою иммунную систему.



59-летний музыкант, который также является автором, спортсменом Ironman и сторонником веганского, чистого образа жизни, поделился новостью о своём диагнозе в видеоролике в Instagram:



«Я сейчас в футболке "Вирус". Знаете почему? У меня был так называемый "вирус смерти", из-за которого они закрывают всё нахрен. Омикрон. Боже мой! Это конец грёбаного мира.



Угадайте что. Через пару дней [после этого] я снова стал ох$$$но в порядке. Как вы думаете, почему? Потому что я инвестировал в свою иммунную систему. Я забочусь о себе. Я постился, [ел] много фруктов, пил много чая, много органического витамина С и разных напитков. И знаете что? Я всё ещё не принял эту хренову дозу. Я не собираюсь ставить никаких вакцин. Но это только я. Я не говорю никому другому, что, б$$$ь, делать.



Проблема сейчас в том, что они перегибают палку, эти ублюдки в правительстве говорят: "О да, будет много болезней и смертей среди невакцинированных". Правда? Б$$$ь, расскажи мне об этом, чувак.



Н$$$й это дерьмовое шоу. Это правительство сейчас подписывает всякую хрень, чтобы запереть ублюдков, которые не принимают вакцину. Невакцинированные — не проблема. Если ты сделал три прививки, а коронавирус всё равно подхватил, ты должен спросить себя, что, б$$$ь, происходит. Это реальная, б$$$ь, проблема.



В общем, голос разума, б$$$ь. Вы доверяете свое здоровье тем, кто наживается на вашей болезни. Подумайте об этом хоть на секунду. Подумайте о том, что вы не можете доверить свое здоровье этим ублюдкам. Все они — Pfizer, J&J [Johnson & Johnson], Moderna, грёбаная AstraZeneca — грёбаные коррумпированные компании. Проведите какое-нибудь грёбаное исследование. Сначала все они были безопасными и эффективными, а теперь J&J вызывает тромбы.



Проснитесь, люди. Вами играют, и это реальная ситуация!»







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