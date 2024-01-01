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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
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Cro-Mags

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JOHN JOSEPH не будет выступать с CRO-MAGS



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JOHN JOSEPH опубликовал следующее сообщение:

«В 2025 году исполняется 40 лет с момента выхода кассеты [CRO-MAGS] «The Age Of Quarrel», а в 2026 — с момента выхода альбома на Profile Records. И я до сих пор не получил ни копейки.

Лол... Ко мне неоднократно обращались промоутеры и фанаты с предложением выступить в составе OG. Так что скажу сразу — я НИКОГДА не буду в этом участвовать. Мне даже промоутеры говорили: «Ты выбрасываешь кучу денег на ветер». Я занимаюсь этим не ради денег. Я играю музыку ради атмосферы, с людьми, которые уважают друг друга и честны». Несмотря на это, BLOODCLOT (образованные в 1981 году) выпускают новую музыку и даже немного концертируют в следующем году. Но музыка — не единственная моя любовь: я только что закончил сценарий короткометражного фильма, который буду снимать следующим летом в Нью-Йорке, я выступаю в туре со словами, выпустил еще две книги, тренирую и участвую в IRONMAN Texas, чтобы собрать деньги для фонда Tunnel [To] Towers [Foundation].

Есть причина, по которой никто из нас не хочет принимать в этом участие, и это не «наше эго», как недавно утверждали. Это потому, что мы получили урок, имея дело с людьми, которые неоднократно крали деньги из туров и сделок с пластинками, обращались с другими участниками группы как с дерьмом, доносили копам и неоднократно лгали в СМИ, поливая грязью бывших участников. У меня нет никаких претензий, потому что мне плевать на них. Так что если вы видели оригинальный состав в те времена — надеюсь, у вас остались хорошие воспоминания. Для остальных... «настоящие» cro-mag'ы на свободе — наслаждайтесь. Peace and Veggie Grease».






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