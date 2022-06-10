Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
*Новое видео STRATOVARIUS 8
*KISS опять подловили 7
*EVANESCENCE дебютировали в новом составе 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
[= ||| все новости группы



*

Cro-Mags

*



10 июн 2022 : 		 Основатель CRO-MAGS подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a

15 апр 2022 : 		 Возможно ли собрать классический состав CRO-MAGS?

19 янв 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS принял дозу

22 дек 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS: «Ну был у меня омикрон, а дальше-то что?»

21 июл 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a

16 апр 2021 : 		 Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта

15 мар 2021 : 		 Новое видео CRO-MAGS

10 фев 2021 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР весной

3 дек 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

1 дек 2020 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР

6 окт 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 июн 2020 : 		 Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от CRO-MAGS

1 апр 2020 : 		 Новая песня CRO-MAGS

19 мар 2020 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS просит группы перестать призывать фанатов купить мерч

17 мар 2020 : 		 Вокалист CRO-MAGS видит причину коронавируса в употреблении в пищу животных

19 ноя 2019 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 окт 2019 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS

12 окт 2019 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом сингле CRO-MAGS

29 июн 2019 : 		 Новый ЕР CRO-MAGS выйдет в августе

10 май 2018 : 		 Основатель CRO-MAGS выпускает два релиза

21 сен 2016 : 		 Вокалист CRO-MAGS выпускает мемуары

29 мар 2016 : 		 Основатель CRO-MAGS выпустил сольный альбом

23 май 2015 : 		 Тизер переиздания CRO-MAGS

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Основатель CRO-MAGS подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a



zoom
Основатель CRO-MAGS HARLEY FLANAGAN подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a за нелегальное использование названия группы. По сообщению New York Post, в федеральном иске о нарушении прав на товарный знак, поданный в понедельник компанией Savoia NYC Inc., которая принадлежит Flanagan'у, утверждается, что McGowan использовал название "Cro-Mags Jam" в нарушение мирового соглашения 2019 года, дающего Flanagan'у права на название CRO-MAGS.

В иске утверждается, что McGowan использовал "Cro-Mags Jam" для рекламы благотворительного концерта 23 апреля в парке Томпкинс-сквер в Ист-Виллидж, что привело к путанице в отношении того, кто на самом деле выступал, согласно поданному иску.

«Недопустимая фраза "Cro-Mags JAM" предполагает, что мистер Flanagan, оригинальный участник CRO-MAGS, будет проводить джем-сейшн с другими музыкантами, что, очевидно, не так. Это явно свидетельствует о недобросовестной конкуренции, нарушении прав на товарный знак и существенном нарушении мирового соглашения, поскольку является недопустимым использованием знака истца CROMAGS», — говорится в поданном иске.

Flanagan также поделился скриншотом статьи в New York Post и добавил:

«Когда вы боретесь за то, что принадлежит вам, так упорно, как я, и тратите такие деньги, как я, вы должны защищать то, что вам принадлежит, вы не можете просто отказаться от этого, когда люди решают нарушить условия. У меня нет проблем с борьбой за то, что принадлежит мне, и любой, кто знает меня, вам это подтвердит. Я не боюсь делать то, что правильно, и я никого не боюсь. Так что пока вам не пришлось бороться за то, что принадлежит вам, так же упорно, как мне, вы должны заткнуться. А New York Post, в частности, всегда использовала любую возможность, чтобы облить меня дерьмом и исказить правду. Интересно, это потому, что редактор New York Post раньше был неравнодушен к моей жене? Прости, приятель, иди на йуг со своей газетной тряпкой!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 июн 2022
Svarg_1349
Хардкор уже не тот...

просмотров: 172

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом