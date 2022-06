сегодня



Основатель CRO-MAGS подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a



Основатель CRO-MAGS HARLEY FLANAGAN подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a за нелегальное использование названия группы. По сообщению New York Post, в федеральном иске о нарушении прав на товарный знак, поданный в понедельник компанией Savoia NYC Inc., которая принадлежит Flanagan'у, утверждается, что McGowan использовал название "Cro-Mags Jam" в нарушение мирового соглашения 2019 года, дающего Flanagan'у права на название CRO-MAGS.



В иске утверждается, что McGowan использовал "Cro-Mags Jam" для рекламы благотворительного концерта 23 апреля в парке Томпкинс-сквер в Ист-Виллидж, что привело к путанице в отношении того, кто на самом деле выступал, согласно поданному иску.



«Недопустимая фраза "Cro-Mags JAM" предполагает, что мистер Flanagan, оригинальный участник CRO-MAGS, будет проводить джем-сейшн с другими музыкантами, что, очевидно, не так. Это явно свидетельствует о недобросовестной конкуренции, нарушении прав на товарный знак и существенном нарушении мирового соглашения, поскольку является недопустимым использованием знака истца CROMAGS», — говорится в поданном иске.



Flanagan также поделился скриншотом статьи в New York Post и добавил:



«Когда вы боретесь за то, что принадлежит вам, так упорно, как я, и тратите такие деньги, как я, вы должны защищать то, что вам принадлежит, вы не можете просто отказаться от этого, когда люди решают нарушить условия. У меня нет проблем с борьбой за то, что принадлежит мне, и любой, кто знает меня, вам это подтвердит. Я не боюсь делать то, что правильно, и я никого не боюсь. Так что пока вам не пришлось бороться за то, что принадлежит вам, так же упорно, как мне, вы должны заткнуться. А New York Post, в частности, всегда использовала любую возможность, чтобы облить меня дерьмом и исказить правду. Интересно, это потому, что редактор New York Post раньше был неравнодушен к моей жене? Прости, приятель, иди на йуг со своей газетной тряпкой!»





View this post on Instagram





















+1 -0



( 1 ) просмотров: 172