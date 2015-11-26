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Emperor

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24 июн 2020 : 		 Переиздание EMPEROR выйдет летом

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

19 май 2020 : 		 IHSAHN о том, почему больше нет новых альбомов EMPEROR

12 мар 2020 : 		 Концерт EMPEROR перенесен

9 сен 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR заявил, что BEHEMOTH устраивают шоу, о которых все мечтали в 1993 году

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3 июл 2017 : 		 EMPEROR впервые выступили в Испании

30 май 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR

16 янв 2017 : 		 Оформление новых виниловых бокс-сетов EMPEROR

15 янв 2017 : 		 Альбомы EMPEROR выйдут на виниле

4 янв 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR в 2017

13 авг 2016 : 		 EMPEROR вернутся с концертами в 2017

13 май 2016 : 		 SAMOTH: «Создание нового альбома EMPEROR было бы "принуждением"»

17 янв 2015 : 		 Гитарист EMPEROR: "Саунд и атмосфера старых альбомов BATHORY - образцовые для блэк-металла"

6 окт 2014 : 		 EMPEROR не планируют больше концертов

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

8 июн 2014 : 		 Видео с выступления EMPEROR

9 фев 2014 : 		 Фото состава EMPEROR 2014

27 дек 2013 : 		 Миньон EMPEROR выйдет в марте

3 сен 2013 : 		 Вокалист EMPEROR о реюнионе

23 авг 2013 : 		 EMPEROR на Sweden Rock

11 авг 2013 : 		 EMPEROR выступят на фестивале BLOODSTOCK OPEN AIR
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Переиздание EMPEROR выйдет летом



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Седьмого августа состоится выход виниловой версии альбома EMPEROR "Wrath Of The Tyrant", в оригинале выпущенного в 1992 году. Ремастеринг материала проводили Turan Audio, а за восстановление оформления отвечал Dan Capp Design.

Трек-лист:

Side A
Introduction
"Ancient Queen"
"My Empire's Doom"
"Forgotten Centuries"
"Night Of The Graveless Soul"
"Moon Over Kara-Shehr"

Side B
"Witches Sabbath"
"Lord Of The Storms"
"Wrath Of The Tyrant"
"The Ancient Queen" (As The Shadows Rise EP)
"Lord Of The Storms" (As The Shadows Rise EP)
"Witches Sabbath" (As The Shadows Rise EP)

EMPEROR - Wrath Of The Tyrant Vinyl Reissue Due In August



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