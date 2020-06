сегодня



Переиздание EMPEROR выйдет летом



Седьмого августа состоится выход виниловой версии альбома EMPEROR "Wrath Of The Tyrant", в оригинале выпущенного в 1992 году. Ремастеринг материала проводили Turan Audio, а за восстановление оформления отвечал Dan Capp Design.



Трек-лист:



Side A

Introduction

"Ancient Queen"

"My Empire's Doom"

"Forgotten Centuries"

"Night Of The Graveless Soul"

"Moon Over Kara-Shehr"



Side B

"Witches Sabbath"

"Lord Of The Storms"

"Wrath Of The Tyrant"

"The Ancient Queen" (As The Shadows Rise EP)

"Lord Of The Storms" (As The Shadows Rise EP)

"Witches Sabbath" (As The Shadows Rise EP)







