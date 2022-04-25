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Emperor

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Faust выступит с EMPEROR



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EMPEROR сообщили о том, что на майском концерте в Лондоне к группе присоединится бывший барабанщик — Faust.

EMPEROR - Former Drummer FAUST To Make Special Appearance At Upcoming Incineration Festival Show




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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25 апр 2022
g
gravitgroove
Интересно, как он сыграет все эти трэки, которые наяривал Трюм
25 апр 2022
R
Reflection
gravitgroove, никак. Он скорее всего, как и раньше, будет играть свои песни с первого альбома.
25 апр 2022
g
gravitgroove
Reflection, хотелось бы услышать Ye Entrancemperium и Acclamation of Bonds в его исполнении. Он, может быть, был не самый скоростной драммер второй волны, но точно в топ 5 самых техничных на ранних этапах жанра.

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