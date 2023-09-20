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Emperor

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IHSAHN: «На горизонте нового альбома EMPEROR не видно»



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Ihsahn (настоящее имя: Vegard Sverre Tveitan) в интервью GRIMM Gent вновь ответил на вопрос о том, насколько реально появление нового альбома EMPEROR:

«Всё завершилось очень естественно — в том смысле, что к последнему альбому я начал сочинять всё больше и больше материала, и в итоге я сделал всё. А "Prometheus я делал в значительной степени как сольную вещь, хотя он вышел под именем EMPEROR. Так что в творческом плане, когда уже не было никаких переплетений интересов, а Samoth и Trym занимались ZYKLON, мы хотели совершенно разных моментов в творческом плане.

На данный момент не похоже, что появится новая музыка EMPEROR. Но в прошлом я много говорил "нет", например, что никогда не будет ещё одного шоу EMPEROR. И я чувствую себя глупо, когда говорю подобные вещи, но в итоге всё равно делаю это, так что просто не хочу открывать этот ящик Пандоры, но я не буду выставлять себя лжецом, если ситуация изменится и планеты сойдутся. Что касается творчества и тому подобных вещей, то здесь очень трудно сказать, потому что это очень открытый, направленный процесс. Но пока что мне очень... Мне удаётся... Да, я выпускаю полноформатные альбомы стабильно более или менее каждый второй год, начиная с 16 лет, и продолжаю это делать. Так что я нахожусь в очень благополучном состоянии творческой карьеры».




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20 сен 2023
C
Crane76
Да и старых больше чем нужно

просмотров: 489

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