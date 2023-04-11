Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*XXV — бабка ягодка опять! 46
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 16
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 16
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*XXV — бабка ягодка опять! 46
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
[= ||| все новости группы



*

Emperor

*



11 апр 2023 : 		 IHSAHN допускает появление нового альбома EMPEROR

16 мар 2023 : 		 Drum-cam от EMPEROR

5 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

25 апр 2022 : 		 Faust выступит с EMPEROR

14 апр 2022 : 		 EMPEROR на кассетах!

26 янв 2022 : 		 Вышли цветные винилы EMPEROR

30 май 2021 : 		 Видео с выступления EMPEROR

14 апр 2021 : 		 Стрим от EMPEROR

15 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

24 июн 2020 : 		 Переиздание EMPEROR выйдет летом

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

19 май 2020 : 		 IHSAHN о том, почему больше нет новых альбомов EMPEROR

12 мар 2020 : 		 Концерт EMPEROR перенесен

9 сен 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR заявил, что BEHEMOTH устраивают шоу, о которых все мечтали в 1993 году

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления EMPEROR

11 июн 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он милейший парень»

4 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

3 июл 2017 : 		 EMPEROR впервые выступили в Испании

30 май 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR

16 янв 2017 : 		 Оформление новых виниловых бокс-сетов EMPEROR

15 янв 2017 : 		 Альбомы EMPEROR выйдут на виниле

4 янв 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR в 2017

13 авг 2016 : 		 EMPEROR вернутся с концертами в 2017

13 май 2016 : 		 SAMOTH: «Создание нового альбома EMPEROR было бы "принуждением"»

17 янв 2015 : 		 Гитарист EMPEROR: "Саунд и атмосфера старых альбомов BATHORY - образцовые для блэк-металла"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

IHSAHN допускает появление нового альбома EMPEROR



zoom
В рамках недавней беседы с Heavy IHSAHN ответил на вопрос о том, есть ли шанс, что EMPEROR выпустят новую пластинку:

«Если бы мне давали десять центов за каждый раз, когда кто-то спрашивает об этом... Конечно, это вопрос, который возникает очень часто. И я считаю, что на него легко ответить, но в то же время сложно. Потому что, во-первых, в течение 20 лет я говорил: "Ни за что". Я не видел смысла в этом. Но вопрос всегда поднимался. И мы с Samoth'ом должны как-то на это отреагировать. И иногда мы обсуждаем это скорее просто случайно.

С точки зрения меня, а я могу говорить только за себя, до сих пор было очень трудно понять, с чего мы начнём. Наследие EMPEROR в том, что мы никогда не шли на компромиссы. Я думаю, именно это и привлекало людей, которые вникали в эту музыку, что она не была сделана определённым образом, чтобы понравиться людям. Она была сделана абсолютно бескомпромиссно, и люди прониклись ею, вероятно, именно благодаря этой честности.

Если бы мы хотели записать ещё одну пластинку EMPEROR, должны ли мы сделать что-то похожее на старый материал? Сделать это было бы просто, но это не было бы искренне. Или мы должны продолжить то, на чём остановились с "Prometheus", с тем, что я делаю всё более и более экспериментальные вещи? Я не уверен, что этого хотели бы фанаты. В конце концов какая мотивация может быть вне всяких коммерческих целей? И я считаю, что для того, чтобы это произошло, мы должны будем прийти к совпадению наших идей и почувствовать, что это правильно, точно так же, как и в случае с шоу, и мы сейчас находимся в том состоянии, когда это правильно, когда все находятся в одном и том же состоянии.

Так что раньше я бы сразу сказал "нет", но если обстоятельства сложатся так, что мы соединимся творчески и сможем создать что-то на тех же самых высоких принципах, что и в первый раз, тогда я буду открыт для такой работы».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 апр 2023
M
Mike Barlow
Самот тоже автор и у него тоже право голоса есть. Так что "то же что на сольниках Исана но под другой этикеткой " точно не будет.

просмотров: 407

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом