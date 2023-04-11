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IHSAHN допускает появление нового альбома EMPEROR



В рамках недавней беседы с Heavy IHSAHN ответил на вопрос о том, есть ли шанс, что EMPEROR выпустят новую пластинку:



«Если бы мне давали десять центов за каждый раз, когда кто-то спрашивает об этом... Конечно, это вопрос, который возникает очень часто. И я считаю, что на него легко ответить, но в то же время сложно. Потому что, во-первых, в течение 20 лет я говорил: "Ни за что". Я не видел смысла в этом. Но вопрос всегда поднимался. И мы с Samoth'ом должны как-то на это отреагировать. И иногда мы обсуждаем это скорее просто случайно.



С точки зрения меня, а я могу говорить только за себя, до сих пор было очень трудно понять, с чего мы начнём. Наследие EMPEROR в том, что мы никогда не шли на компромиссы. Я думаю, именно это и привлекало людей, которые вникали в эту музыку, что она не была сделана определённым образом, чтобы понравиться людям. Она была сделана абсолютно бескомпромиссно, и люди прониклись ею, вероятно, именно благодаря этой честности.



Если бы мы хотели записать ещё одну пластинку EMPEROR, должны ли мы сделать что-то похожее на старый материал? Сделать это было бы просто, но это не было бы искренне. Или мы должны продолжить то, на чём остановились с "Prometheus", с тем, что я делаю всё более и более экспериментальные вещи? Я не уверен, что этого хотели бы фанаты. В конце концов какая мотивация может быть вне всяких коммерческих целей? И я считаю, что для того, чтобы это произошло, мы должны будем прийти к совпадению наших идей и почувствовать, что это правильно, точно так же, как и в случае с шоу, и мы сейчас находимся в том состоянии, когда это правильно, когда все находятся в одном и том же состоянии.



Так что раньше я бы сразу сказал "нет", но если обстоятельства сложатся так, что мы соединимся творчески и сможем создать что-то на тех же самых высоких принципах, что и в первый раз, тогда я буду открыт для такой работы».







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