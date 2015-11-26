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Emperor

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|||| 15 июл 2020

Профессиональное видео полного выступления EMPEROR



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Профессиональное видео полного выступления EMPEROR, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2014, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Intro
"Into The Infinity Of Thoughts"
"The Burning Shadows Of Silence"
"Cosmic Keys To My Creations & Times"
"Beyond The Great Vast Forest"
"Towards The Pantheon"
"The Majesty Of The Nightsky"
"I Am The Black Wizards"
"Inno A Satana"

Encore:
"Ancient Queen"
"Wrath Of The Tyrant"

EMPEROR Live At Hellfest 2014; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming



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