Профессиональное видео полного выступления EMPEROR
Профессиональное видео полного выступления EMPEROR, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2014, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
Intro
"Into The Infinity Of Thoughts"
"The Burning Shadows Of Silence"
"Cosmic Keys To My Creations & Times"
"Beyond The Great Vast Forest"
"Towards The Pantheon"
"The Majesty Of The Nightsky"
"I Am The Black Wizards"
"Inno A Satana"
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