15 июл 2020



Профессиональное видео полного выступления EMPEROR



Профессиональное видео полного выступления EMPEROR, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2014, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Intro

"Into The Infinity Of Thoughts"

"The Burning Shadows Of Silence"

"Cosmic Keys To My Creations & Times"

"Beyond The Great Vast Forest"

"Towards The Pantheon"

"The Majesty Of The Nightsky"

"I Am The Black Wizards"

"Inno A Satana"



Encore:

"Ancient Queen"

"Wrath Of The Tyrant"







+2 -0



просмотров: 332