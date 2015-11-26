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Emperor

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14 апр 2021 : 		 Стрим от EMPEROR

15 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

24 июн 2020 : 		 Переиздание EMPEROR выйдет летом

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

19 май 2020 : 		 IHSAHN о том, почему больше нет новых альбомов EMPEROR

12 мар 2020 : 		 Концерт EMPEROR перенесен

9 сен 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR заявил, что BEHEMOTH устраивают шоу, о которых все мечтали в 1993 году

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления EMPEROR

11 июн 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он милейший парень»

4 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

3 июл 2017 : 		 EMPEROR впервые выступили в Испании

30 май 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR

16 янв 2017 : 		 Оформление новых виниловых бокс-сетов EMPEROR

15 янв 2017 : 		 Альбомы EMPEROR выйдут на виниле

4 янв 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR в 2017

13 авг 2016 : 		 EMPEROR вернутся с концертами в 2017

13 май 2016 : 		 SAMOTH: «Создание нового альбома EMPEROR было бы "принуждением"»

17 янв 2015 : 		 Гитарист EMPEROR: "Саунд и атмосфера старых альбомов BATHORY - образцовые для блэк-металла"

6 окт 2014 : 		 EMPEROR не планируют больше концертов

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

8 июн 2014 : 		 Видео с выступления EMPEROR

9 фев 2014 : 		 Фото состава EMPEROR 2014

27 дек 2013 : 		 Миньон EMPEROR выйдет в марте

3 сен 2013 : 		 Вокалист EMPEROR о реюнионе
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Стрим от EMPEROR



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EMPEROR двадцать третьего мая проведут стрим "A Night Of Emperial Wrath 2021" — детали доступны по этому адресу.

EMPEROR To Celebrate 30th Anniversary With



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


14 апр 2021, 12:06		Эти викинги из страны севера еще живы?


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