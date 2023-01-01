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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 77
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 10
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
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Emperor

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16 мар 2023 : 		 Drum-cam от EMPEROR

5 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

25 апр 2022 : 		 Faust выступит с EMPEROR

14 апр 2022 : 		 EMPEROR на кассетах!

26 янв 2022 : 		 Вышли цветные винилы EMPEROR

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24 июн 2020 : 		 Переиздание EMPEROR выйдет летом

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

19 май 2020 : 		 IHSAHN о том, почему больше нет новых альбомов EMPEROR

12 мар 2020 : 		 Концерт EMPEROR перенесен

9 сен 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR заявил, что BEHEMOTH устраивают шоу, о которых все мечтали в 1993 году

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3 июл 2017 : 		 EMPEROR впервые выступили в Испании

30 май 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR

16 янв 2017 : 		 Оформление новых виниловых бокс-сетов EMPEROR

15 янв 2017 : 		 Альбомы EMPEROR выйдут на виниле

4 янв 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR в 2017

13 авг 2016 : 		 EMPEROR вернутся с концертами в 2017

13 май 2016 : 		 SAMOTH: «Создание нового альбома EMPEROR было бы "принуждением"»

17 янв 2015 : 		 Гитарист EMPEROR: "Саунд и атмосфера старых альбомов BATHORY - образцовые для блэк-металла"

6 окт 2014 : 		 EMPEROR не планируют больше концертов
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Drum-cam от EMPEROR



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Барабанщик EMPEROR Trym Torson опубликовал видео исполнения "The Loss And Curse Of Reverence" и "The Acclamation Of Bonds" с токийского шоу, состоявшегося второго марта.

EMPEROR Drummer TRYM Shares "The Loss And Curse Of Reverence" And "The Acclamation Of Bonds" Drumcam Video From Tokyo Show




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