Вышли цветные винилы EMPEROR



Black City Records совместно с EMPEROR и Candlelight Records выпустили на 140-граммовом виниле прошедшие ремастеринг на Abbey Road цветные винилы:



• Emperor EP

• In The Nightside Eclipse

• Anthems To The Welkin At Dusk

• IX Equilibrium

• Prometheus - Discipline Of Fire & Demise







