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Emperor

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26 янв 2022 : 		 Вышли цветные винилы EMPEROR

30 май 2021 : 		 Видео с выступления EMPEROR

14 апр 2021 : 		 Стрим от EMPEROR

15 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

24 июн 2020 : 		 Переиздание EMPEROR выйдет летом

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

19 май 2020 : 		 IHSAHN о том, почему больше нет новых альбомов EMPEROR

12 мар 2020 : 		 Концерт EMPEROR перенесен

9 сен 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR заявил, что BEHEMOTH устраивают шоу, о которых все мечтали в 1993 году

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления EMPEROR

11 июн 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он милейший парень»

4 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

3 июл 2017 : 		 EMPEROR впервые выступили в Испании

30 май 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR

16 янв 2017 : 		 Оформление новых виниловых бокс-сетов EMPEROR

15 янв 2017 : 		 Альбомы EMPEROR выйдут на виниле

4 янв 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR в 2017

13 авг 2016 : 		 EMPEROR вернутся с концертами в 2017

13 май 2016 : 		 SAMOTH: «Создание нового альбома EMPEROR было бы "принуждением"»

17 янв 2015 : 		 Гитарист EMPEROR: "Саунд и атмосфера старых альбомов BATHORY - образцовые для блэк-металла"

6 окт 2014 : 		 EMPEROR не планируют больше концертов

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

8 июн 2014 : 		 Видео с выступления EMPEROR

9 фев 2014 : 		 Фото состава EMPEROR 2014
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Вышли цветные винилы EMPEROR



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Black City Records совместно с EMPEROR и Candlelight Records выпустили на 140-граммовом виниле прошедшие ремастеринг на Abbey Road цветные винилы:

• Emperor EP
• In The Nightside Eclipse
• Anthems To The Welkin At Dusk
• IX Equilibrium
• Prometheus - Discipline Of Fire & Demise

EMPEROR Release Abbey Road Half-Speed Remasters On Limited Colour Vinyl



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