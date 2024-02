сегодня



IHSAHN: «Смысла в новом альбоме EMPEROR нет»



В рамках недавней беседы с IHSAHN'ом у него спросили, считает ли он запись нового альбома EMPEROR ситуацией, от которой никто не выиграет:



«Да. Я хочу. И если бы мне платили каждый раз Каждый раз, когда я думаю о тебе мне давали по десять центов каждый раз за вопрос "Будет ли еще один альбом EMPEROR?", то... Вначале это казалось немного раздражающим, но я решил посмотреть на это как — конечно, в этом вопросе есть и доля комплиментов, что люди, как я, которые имеют отношение к музыке из своей юности или к чему-то, к чему ты привязан, для них это по-прежнему важно, что, несомненно, просто замечательно. И вот вопрос о новом альбоме заключается в том, что они хотят вновь пережить эти ощущения, они хотят больше таких ощущений, что тоже прекрасно. Но тогда, с практической точки зрения, какой альбом EMPEROR мы можем сделать, чтобы удовлетворить подобное желание?



Думаю, было бы легко сделать что-то, что звучало бы как ранние EMPEROR, но кто захочет, чтобы блэк-металлический альбом был сделан для того, чтобы заработать деньги на какой-то концептуальной идее, которая будет пользоваться спросом на рынке? В каком-то смысле это противоречит всему, что представляет собой музыка. А если бы было по-другому — я к тому, что в итоге мы пришли к ситуации, когда я писал все больше и больше музыки, а на последнем альбоме EMPEROR я сделал все. И если бы мы пошли по этому пути, то это было бы очень близко к тому, как я создаю свою музыку сегодня [как сольный исполнитель]. И я не думаю, что люди хотят именно этого. Итак, вам нужен именно такой металл? В принципе, я его и так выпускаю. Если вы хотите, чтобы я попытался вернуться назад и попытаться снова стать подростком и отменить весь опыт, который у меня был как у музыканта, а мы вернулись назад и попытались стать...



Вы же понимаете, что подобное совершенно невозможно. Так что если только планеты не сойдутся таким образом, что я и [гитарист EMPEROR] Samoth объединимся ради общей идеи, с которой мы реально хотим работать... но я не вижу, чтобы подобное случилось. И еще, назовите мне хоть одну группу, которая распалась, а потом снова записала альбом, и люди сказали: "Еппушки-воробушки. Это потрясающе. Это даже лучше, чем старый материал". Этого не происходит, потому что это невозможно, потому что вы не можете конкурировать с ностальгией. А еще это риск, потому что я бы сказал, что культура и атмосфера в группе и в гастролирующей команде, которые мы имеем с EMPEROR, вероятно, лучше, чем когда-либо. И мы так здорово проводим время, делая то, что делаем. Нам нравится играть старые песни. Не то чтобы мы собирались и говорили: "Ох, опять эти старые песни". Может быть, репетировать "I Am The Black Wizards" не всегда так весело, но исполнять "I Am The Black Wizards" вживую никогда не бывает скучно. И мы стараемся получать от этого удовольствие и выкладываться на все сто процентов.



Я не вижу причин для того, чтобы отклоняться от курса и рисковать разрушить все это по причинам, которые могут быть несовместимы с бескомпромиссной природой EMPEROR. И, надеюсь, традиция бескомпромиссного отношения, видимо, и привела нас к тому, к чему мы стремились».







