30 май 2021



Видео с выступления EMPEROR



Видео с выступления EMPEROR, которое состоялось 23 мая и транслировалось онлайн, доступно ниже.



Сет-лист:



"In The Wordless Chamber"

"Thus Spake The Nightspirit"

"The Loss And Curse Of Reverence"

"The Acclamation Of Bonds"

"With Strength I Burn"

"Call From The Grave" (Bathory Cover - with Faust & Mortiis)

"Wrath Of The Tyrant" (first time since 2014; with Faust & Mortiis)

"Curse You All Men"

"The Majesty Of The Nightsky"

"I Am The Black Wizards" (with Faust)

"Inno A Satana" (with Faust)

"Ye Entrancemperium"







+0 -0



просмотров: 721