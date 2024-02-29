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Фронтмен EMPEROR: «Что после блэк-металла может стать следующим опасным явлением?»



В новом интервью, опубликованном в свежем номере Metal Hammer, фронтмен Emperor Ihsahn размышляет о месте блэк-металла в истории рок-н-ролла и о том, может ли новое поколение сделать что-то такое, что потрясло бы тех, кто был на блэк-металл-сцене 1990-х:



«Мне было бы интересно. Надеюсь, моим детям не придётся участвовать в подобном, но что сможет шокировать публику? Со времён Элвиса каждое десятилетие что-то происходило. Люди говорили, что хуже панка ничего быть не может. Но что после блэк-металла может стать следующим опасным явлением?»



В интервью он также рассказал о том, какую важную роль в становлении блэк-металла сыграл копспейнт:



«Когда ты занимаешься музыкой, это искусство, которое как бы использует тебя. Я думаю, это естественно — отдалить её от частной, повседневной жизни. Особенно когда вы молоды и пытаетесь убедить себя больше, чем кого-либо ещё, вы пытаетесь сделать из себя того персонажа, которым хотите быть.



До появления Интернета мы видели только одну фотографию Квортона с пентаграммой и одну фотографию Tom'a G. Warrior'a с патронташем. Было очень естественно пойти по этому пути, по-настоящему прожить его».



В то же время Ihsahn признаёт, что широкое распространение социальных сетей и доступ к артистам не всегда способствуют развитию связи с музыкой:



«Ложиться спать было не в менталитете блэк-металла. В наши дни с помощью социальных сетей вы становитесь очень близки к артисту, и это не всегда хорошо. Это почти противоположно тому, когда вы видите группы вроде Ghost или Sleep Token, сохраняющие дистанцию между артистом и музыкой. Я не уверен, что люди восприняли бы наши ранние альбомы, если бы перед ними предстал образ прыщавых подростков!»







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