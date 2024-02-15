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IHSAHN о поджогах церквей: «Мне очень повезло, что я не был вовлечён во всё это»



В эксклюзивном интервью для Metal Hammer Ihsahn поведал о своём месте на блэк-металл-сцене и о своём отношении к поджогам церквей:



«Мне очень повезло, что я не был вовлечён во всё это, но я думаю, что мы все были помешаны на этом. На том внимании, которое это вызвало. Негативное внимание и реакция на эти события нашего местного сообщества подлили масла в огонь. Это усиливало ощущение "мы и они". Так что я чувствовал себя вовлечённым во всё это, и для моей группы это имело определённые последствия.



Невозможно отрицать, что это в какой-то степени подтверждало серьёзность того, чем мы занимались. Я слышал, как кто-то говорил о молодых рэп-исполнителях, которые сейчас начинают заниматься преступной деятельностью, чтобы придать достоверность и обоснованность вещам, о которых они поют. Это очень странная подростковая черта, своего рода бунтарское желание обладать властью и быть принятым всерьёз. Быть опасным. Ведь когда ты подросток, ты ещё и очень уязвим. Не стоит подвергать всё это психоанализу, но, будучи взрослым, я думаю, гораздо легче понять, почему это происходит».







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