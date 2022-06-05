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Профессиональное видео полного выступления EMPEROR



Профессиональное видео полного выступления EMPEROR, которое состоялось в рамках Alcatraz Festival 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"In the Wordless Chamber"

"Thus Spake the Nightspirit"

"The Loss and Curse of Reverence"

"The Acclamation of Bonds"

"With Strength I Burn"

"Curse You All Men!"

"The Majesty of the Nightsky"

"I Am the Black Wizards"

"Inno a Satana"

"Ye Entrancemperium"







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