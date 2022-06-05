Профессиональное видео полного выступления EMPEROR
Профессиональное видео полного выступления EMPEROR, которое состоялось в рамках Alcatraz Festival 2021, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"In the Wordless Chamber"
"Thus Spake the Nightspirit"
"The Loss and Curse of Reverence"
"The Acclamation of Bonds"
"With Strength I Burn"
"Curse You All Men!"
"The Majesty of the Nightsky"
"I Am the Black Wizards"
"Inno a Satana"
"Ye Entrancemperium"
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