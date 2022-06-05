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*Гитарист METALLICA дал петуха 21
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Emperor

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Профессиональное видео полного выступления EMPEROR



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Профессиональное видео полного выступления EMPEROR, которое состоялось в рамках Alcatraz Festival 2021, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"In the Wordless Chamber"
"Thus Spake the Nightspirit"
"The Loss and Curse of Reverence"
"The Acclamation of Bonds"
"With Strength I Burn" 
"Curse You All Men!" 
"The Majesty of the Nightsky"
"I Am the Black Wizards"
"Inno a Satana"
"Ye Entrancemperium"

EMPEROR - Pro-Shot Footage Of Entire Alcatraz Festival 2021 Set Streaming




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5 июн 2022
WahrandPhain
Как и все адекватные люди сразу мотнул на ай эм блек визард.

просмотров: 478

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