сегодня



Гитарист TRIXTER : «Хрень с барабанщиком вряд ли будет утрясена»



В недавнем интервью с гитаристом TRIXTER Steve'ом Brown'ом у него спросили о текущем положении дел в группе, основанной в 1983 году:



«Я буду честен и скажу, что мы сейчас разобщенная команда. Произошли некоторые внутренние разногласия, о которых я не хочу сейчас говорить. Но, да, наша группа, вроде как, перестала существовать, мы на самом деле не работаем. У Pete'аесть постоянная работа, он заботится о своих детях. Так что, к сожалению, шансов на концерты нет. Мы сейчас отмечаем 30-ю годовщину выхода первого альбома. Я в процессе работы с звукозаписывающей компанией, а также с Universal Music, чтобы получить права и мастер-ленты первого альбома TRIXTER, чтобы иметь возможность сделать должным образом ремиксшированную и винил-версии для юбилейных изданий. Так что за кулисами TRIXTER происходит достаточно событий, которыми я и занят; я делаю все возможное, чтобы выпустить демо-версии в качестве бонус-треков для невероятного юбилейного издания, которое мы обязательно выпустим если сойдутся звезды.



Но что касается Pete'a и Gus'a, то на самом деле ничего не происходит. А с учетом всей той грязи между группой и Mark'ом Svott'ом, который находится в списке тех еще засранцев — не уверен, что когда-нибудь это все будет решено. Так что давайте просто наслаждаться тем, что мы делаем отличную музыку с P.J. [Farley, bass]. Я заканчиваю сведение его нового сольника, потом у меня выходит новая пластинка TOKYO MOTOR FIST. Мы с ним и Eric'ом из MR. BIG — мы даем концерты MR. BIG/TRIXTER, в рамках которых я исполняю темы TRIXTER и фэнам это очень нравится. Так что много всего происходит. Но я не думаю, что оригинальный состав TRIXTER в ближайшее время выйдет на сцену».

















+0 -0



просмотров: 165

