19 июл 2020



STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER »



В недавней беседе с гитаристом TRIXTER STEVE'ом BROWN'ом у него спросили, каково положение дел в группе, сооснователем которой он был в 1983 году, на что он ответил:



«Ну, прямо сейчас мы готовимся отметить тридцатилетие с момента выхода первого альбома, я веду переговоры с Universal Records, чтобы, как я надеюсь, получить лицензию и мастер-ленты, чтобы сделать надлежащее делюкс-переиздание, в которое вошли бы пересведённая версия пластинки и масса бонусных материалов. У нас есть огромное количество материала. Мы с PJ [Farley, бас] собрали все видеоматериалы, которые у нас есть. Здесь, в Джерси, есть фирма, которая серьёзно вовлечена в процесс, со всеми юридическими контактами и прочим. Вот в чём сейчас я с головой.



Мне принадлежит имя TRIXTER. Мы с PJ управляем всем бизнесом, и я занимаюсь восстановлением всех старых вещей. Именно этим я и занимался на карантине, будучи запертым в своей студии. Я переносил старые аналоговые записи с наших первых сессий в 1986 году, все плёнки и всё остальное. Так что для всех фанатов TRIXTER могу сказать, что в ближайшие пару лет вы увидите огромное количество материала, выпущенного мной и TRIXTER. В этом году исполняется 30 лет дебютной пластинке, и мы надеемся, что сможем выпустить некоторые вещи. В 2022 году исполняется 30 лет с момента выхода "Hear!", у нас есть "Live In Japan", так что впереди у нас много переизданий. Мы будем также выпускать винил. Так что вокруг TRIXTER много разной активности.



Что касается двух других коллег по группе — Pete'a [Loran'а] и Mark'a ["Gus" Scott'а], [вы] вряд ли сможете увидеть их вместе с нами на сцене. Я бы солгал тебе, если бы сказал, что в семье нет раздора. На данный момент отношения определённо разорваны. Мы с PJ нормально ладим с Pete'ом, но он занят на своей повседневной работе и заботится о своих детях, так что я не думаю, что он действительно хочет куда-то ездить и давать концерты. Что касается Gus'a, то с ним отношения испорчены, он в чёрном списке, так что я просто не верю, что что-то сдвинется с мёртвой точки. Мы, скорее всего, организуем какую-то обновлённую версию команды с новыми участниками, так что в течение следующих лет вы, вполне возможно, и встретитесь с TRIXTER на сцене».







+0 -1



просмотров: 84

