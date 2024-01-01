Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 17
*BRUCE KULICK не понимает 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват... 12
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
*Новое видео LACRIMOSA 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 17
*BRUCE KULICK не понимает 14
[= ||| все новости группы



*

Trixter

*



14 ноя 2024 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Я не хотел быть мальчиком для битья»

20 июн 2024 : 		 Вокалист TRIXTER о разборках в группе

6 июн 2024 : 		 Вокалист TRIXTER представил сингл

28 май 2024 : 		 Вокалист TRIXTER готовит сингл

28 мар 2024 : 		 Вокалист TRIXTER присоединился к коллегам на сцене

12 ноя 2023 : 		 Барабанщик TRIXTER ответил гитаристу

2 окт 2023 : 		 TRIXTER никогда не соберутся с Mark'ом

25 июн 2023 : 		 Вокалист TRIXTER: «Было бы неплохо вновь собраться»

1 фев 2022 : 		 Гитарист TRIXTER — о том, чему его научил Эдди Ван Хален

11 янв 2022 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Похоже, что мы вряд ли соберёмся снова»

18 авг 2021 : 		 Гитарист TRIXTER выпустил новый трек

19 апр 2021 : 		 Новое видео басиста TRIXTER

28 авг 2020 : 		 Басист TRIXTER выпускает сольный альбом

20 июл 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»

19 июл 2020 : 		 STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER»

29 июн 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Хрень с барабанщиком вряд ли будет утрясена»

17 май 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Концерты? Это вряд ли...»

28 апр 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER перепел главный хит группы

22 янв 2020 : 		 Гитарист TRIXTER выпускает сольную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TRIXTER: «Мы планируем отметить юбилей дебюта»

11 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика TRIXTER

25 июн 2015 : 		 Новое видео TRIXTER

2 июн 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

27 май 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

30 апр 2015 : 		 EPK от TRIXTER

17 апр 2015 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в июне
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик TRIXTER: «Я не хотел быть мальчиком для битья»



zoom
В рамках недавнего интервью у Mark "Gus" Scott'a спросили, не беспокоит ли его то, что его коллеги по группе, гитарист TRIXTER Steve Brown и басист P.J. Farley, выступают на акустических концертах TRIXTER при поддержке перкуссии Ben Hans, без него и вокалиста TRIXTER Pete Loran:

«Нет, да благословит их Бог. Они несут флаг, меня беспокоит, что они не захотели сделать больше, когда мы были все вместе. Но в остальном — нет. Они делают свое дело. Если они счастливы... Единственное, что меня беспокоит — я не хочу использовать слово «беспокоит», но я просто не знаю, почему у них не было такого отношения, когда мы были все вместе, вместо того чтобы делать... Они были за то, чтобы делать меньше, а не делать больше... И вот что я вам скажу — даже если бы нам не платили, я бы все равно работал. С самого первого дня дело было не в зарплате... Я хотел зажигать. Я хотел долбить по барабанам и чертовски хорошо проводить время. И когда мы собирали большую аудиторию, это было чертовски здорово. И когда мы снова собрались в 2008 году, нашим первым концертом был Rocklahoma, 35 000 человек. Ух ты! Второе шоу — 35 000 человек на разогреве у POISON и группы BOSTON. Ух ты! Вы не хотите сделать это еще раз? Теперь мы выступали в клубах, театрах, на небольших площадках и так далее, но, блин, у нас был просто охренительный успех. И мы как будто не пропустили ни одного мгновения. А когда мы собрали все обратно? Боже мой!»

Когда ведущий Bay Ragni спросил его, не чувствует ли он, что «сделал что-то не так», видимо, имея в виду слухи в интернете о том, что Mark пытался запатентовать название TRIXTER за спинами других участников после того, как Brown упустил его несколько лет назад, он ответил:

«Это было неправильно, я первым признаю это. Да. Все могло пойти гораздо хуже, скажем так.

Вот что самое странное: в течение трех, трех с половиной лет никто ничего не рассказывал. А потом, ни с того ни с сего, в один прекрасный день кто-то решил поджечь эту ситуацию.. Откуда, б$$$ь, это пошло? Я же не начал атаку. Это было очень странно. Но я полагаю, что когда я переделал [песню TRIXTER] «Give It To Me Good» [в качестве сольного сингла], или тот факт, что я признал тот факт, что исполнилось 30 лет с тех пор, как TRIXTER выпустили свою первую пластинку, а они не сделали абсолютно ничего, что я считаю непростительным... И я не утверждаю, что я лучший певец, чем Pete Loran. Я не утверждаю, что я лучший гитарист, чем кто-либо в мире. Но я хотел что-то сделать, а не просто ничего не делать. Не говоря уже о том, что я чувствовал, что «Give It To Me Good», песня, которая была [одним из наших самых популярных синглов], имела более широкий демографический охват, чем тот, на который она была рассчитана. В ней чувствуется крутое кантри. Я полагаю, что если бы ее исполнил настоящий кантри-артист, она бы действительно могла стать чем-то особенным. Поэтому я сказал: «К черту. Я попробую». И я был очень счастлив. Это привлекло много внимания, это точно... Мне было весело, и опять же, я сделал это, чтобы повеселиться и сделать что-то, что, по моему мнению, было правильным, чтобы признать это, в отличие от того времени, когда никто больше ничего не признавал. Я, типа, о чем ты, б$$$ь, говоришь? Ты же ничего не делаешь?»

Возвращаясь к слухам о том, что он пытался запатентовать название TRIXTER, Mark сказал: «Я понимаю, почему они разозлились. Я не держу на них зла за это. И в то время я тоже был зол. Мои действия, конечно, были продиктованы другими обстоятельствами. И я никогда не хотел предавать это огласке, но я не собираюсь сидеть и быть просто гребаным мальчиком для битья. Эти ху$$$сы, б$$$ь, вели себя как пара мудаков. И сейчас все в порядке, все хорошо, но это не значит, что я просто проснулся в один прекрасный день и решил стать гребаным мудаком».

На вопрос, означает ли это, что он поговорил со Steve и P.J. и что они зарыли топор войны, он уточнил:

«Я не разговаривал ни с P.J., ни со Steve'ом. Мы с Pete'ом постоянно общаемся. Именно он вытащил меня в Аризону. Он нейтрален, и это круто. И я ни на кого не держу зла. Я вообще ни к кому ничего не испытывал, пока не появились все эти злословия в прессе и прочее».

Когда Ragni предложил Mark взять телефонную трубку и связаться со Steve и P.J., признать, что он «сделал что-то не так» и попытаться восстановить дружеские отношения, барабанщик сказал:

«Я не против этой идеи или действий, направленных на реализацию этого сценария. Я не знаю, насколько они будут восприимчивы. Но я готов это сделать. И, честно говоря, я думаю, что это уже давно пора сделать. Если уж на то пошло, то, наверное, мне следовало бы сделать что-то до этого момента, но потом я начну направлять свою энергию в другие сферы. Посмотрим. И я не хочу говорить о причине моих колебаний - это не самая важная задача в моем списке приоритетов. Хотите честно? Я дам вам всю полноту информации. Мне нужно завоевать 17 штатов (добавил он, упомянув о том, что его American Premium Vodka объединила усилия с лидером индустрии дистрибуции Johnson Brothers и в настоящее время обслуживает четыре штата). И у меня есть еще кое-какое дело, с которым я должен разобраться. И опять же, я вернусь к тому, что говорил раньше: эти ребята сейчас играют больше концертов, чем когда-либо. И мой самый главный вопрос — почему вы не захотели сделать это, когда у нас все было в полном порядке?»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 89

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом