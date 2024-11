сегодня



Барабанщик TRIXTER: «Я не хотел быть мальчиком для битья»



В рамках недавнего интервью у Mark "Gus" Scott'a спросили, не беспокоит ли его то, что его коллеги по группе, гитарист TRIXTER Steve Brown и басист P.J. Farley, выступают на акустических концертах TRIXTER при поддержке перкуссии Ben Hans, без него и вокалиста TRIXTER Pete Loran:



«Нет, да благословит их Бог. Они несут флаг, меня беспокоит, что они не захотели сделать больше, когда мы были все вместе. Но в остальном — нет. Они делают свое дело. Если они счастливы... Единственное, что меня беспокоит — я не хочу использовать слово «беспокоит», но я просто не знаю, почему у них не было такого отношения, когда мы были все вместе, вместо того чтобы делать... Они были за то, чтобы делать меньше, а не делать больше... И вот что я вам скажу — даже если бы нам не платили, я бы все равно работал. С самого первого дня дело было не в зарплате... Я хотел зажигать. Я хотел долбить по барабанам и чертовски хорошо проводить время. И когда мы собирали большую аудиторию, это было чертовски здорово. И когда мы снова собрались в 2008 году, нашим первым концертом был Rocklahoma, 35 000 человек. Ух ты! Второе шоу — 35 000 человек на разогреве у POISON и группы BOSTON. Ух ты! Вы не хотите сделать это еще раз? Теперь мы выступали в клубах, театрах, на небольших площадках и так далее, но, блин, у нас был просто охренительный успех. И мы как будто не пропустили ни одного мгновения. А когда мы собрали все обратно? Боже мой!»



Когда ведущий Bay Ragni спросил его, не чувствует ли он, что «сделал что-то не так», видимо, имея в виду слухи в интернете о том, что Mark пытался запатентовать название TRIXTER за спинами других участников после того, как Brown упустил его несколько лет назад, он ответил:



«Это было неправильно, я первым признаю это. Да. Все могло пойти гораздо хуже, скажем так.



Вот что самое странное: в течение трех, трех с половиной лет никто ничего не рассказывал. А потом, ни с того ни с сего, в один прекрасный день кто-то решил поджечь эту ситуацию.. Откуда, б$$$ь, это пошло? Я же не начал атаку. Это было очень странно. Но я полагаю, что когда я переделал [песню TRIXTER] «Give It To Me Good» [в качестве сольного сингла], или тот факт, что я признал тот факт, что исполнилось 30 лет с тех пор, как TRIXTER выпустили свою первую пластинку, а они не сделали абсолютно ничего, что я считаю непростительным... И я не утверждаю, что я лучший певец, чем Pete Loran. Я не утверждаю, что я лучший гитарист, чем кто-либо в мире. Но я хотел что-то сделать, а не просто ничего не делать. Не говоря уже о том, что я чувствовал, что «Give It To Me Good», песня, которая была [одним из наших самых популярных синглов], имела более широкий демографический охват, чем тот, на который она была рассчитана. В ней чувствуется крутое кантри. Я полагаю, что если бы ее исполнил настоящий кантри-артист, она бы действительно могла стать чем-то особенным. Поэтому я сказал: «К черту. Я попробую». И я был очень счастлив. Это привлекло много внимания, это точно... Мне было весело, и опять же, я сделал это, чтобы повеселиться и сделать что-то, что, по моему мнению, было правильным, чтобы признать это, в отличие от того времени, когда никто больше ничего не признавал. Я, типа, о чем ты, б$$$ь, говоришь? Ты же ничего не делаешь?»



Возвращаясь к слухам о том, что он пытался запатентовать название TRIXTER, Mark сказал: «Я понимаю, почему они разозлились. Я не держу на них зла за это. И в то время я тоже был зол. Мои действия, конечно, были продиктованы другими обстоятельствами. И я никогда не хотел предавать это огласке, но я не собираюсь сидеть и быть просто гребаным мальчиком для битья. Эти ху$$$сы, б$$$ь, вели себя как пара мудаков. И сейчас все в порядке, все хорошо, но это не значит, что я просто проснулся в один прекрасный день и решил стать гребаным мудаком».



На вопрос, означает ли это, что он поговорил со Steve и P.J. и что они зарыли топор войны, он уточнил:



«Я не разговаривал ни с P.J., ни со Steve'ом. Мы с Pete'ом постоянно общаемся. Именно он вытащил меня в Аризону. Он нейтрален, и это круто. И я ни на кого не держу зла. Я вообще ни к кому ничего не испытывал, пока не появились все эти злословия в прессе и прочее».



Когда Ragni предложил Mark взять телефонную трубку и связаться со Steve и P.J., признать, что он «сделал что-то не так» и попытаться восстановить дружеские отношения, барабанщик сказал:



«Я не против этой идеи или действий, направленных на реализацию этого сценария. Я не знаю, насколько они будут восприимчивы. Но я готов это сделать. И, честно говоря, я думаю, что это уже давно пора сделать. Если уж на то пошло, то, наверное, мне следовало бы сделать что-то до этого момента, но потом я начну направлять свою энергию в другие сферы. Посмотрим. И я не хочу говорить о причине моих колебаний - это не самая важная задача в моем списке приоритетов. Хотите честно? Я дам вам всю полноту информации. Мне нужно завоевать 17 штатов (добавил он, упомянув о том, что его American Premium Vodka объединила усилия с лидером индустрии дистрибуции Johnson Brothers и в настоящее время обслуживает четыре штата). И у меня есть еще кое-какое дело, с которым я должен разобраться. И опять же, я вернусь к тому, что говорил раньше: эти ребята сейчас играют больше концертов, чем когда-либо. И мой самый главный вопрос — почему вы не захотели сделать это, когда у нас все было в полном порядке?»







