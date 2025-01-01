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Новому TRIXTER быть!



В недавнем интервью у Steve'a Brown'a спросили, есть ли шанс на то, что TRIXTER выпустят новую пластинку:



«Да, сейчас я активно работаю над песнями. У P.J. есть несколько идей. У нас есть кое-какие наработки. Мы начали снимать документальные материалы — не для документального фильма о TRIXTER, а что-то о нас с P.J., о нашем совместном путешествии. Это будет что-то очень уникальное. Надеюсь, мы сделаем это в следующем году или, может быть, через год. И мы определенно выпустим новую пластинку TRIXTER, которая будет сопровождать фильм.



Я легко могу выпустить еще одну пластинку TRIXTER за пару недель, если понадобится. Это должно быть что-то более значимое. И особенно потому, что сейчас у нас несколько иная конфигурация. Так что это должно быть что-то особенное, чтобы я захотел это сделать. Но работа в этом направлении уже идет. И я скажу, что у меня есть, наверное, 15 новых песен, от которых я в восторге и не могу дождаться, когда мир их услышит. Потому что, как и во всем, что я делаю, я стараюсь, чтобы это было лучшее, что я когда-либо делал. Так что я очень доволен тем, что получилось. Кроме того, P.J. предложил несколько отличных идей, и я попросил его спеть песню, которую я написал и которая, как мне казалось, была бы идеальной. И она получилась на сто процентов лучше, чем я думал».



На вопрос о том, что, по его мнению, является хорошей песней TRIXTER, он ответил:



«Я полагаю, все классические вещи. Я люблю поп-музыку с отличными гитарами, конечно же. Я всегда говорю людям, что если взять VAN HALEN, KISS, CHEAP TRICK, BON JOVI и DEF LEPPARD и собрать все это вместе, то это, наверное, мои самые главные влияния на создание альбомов и на то, какими я представлял себе TRIXTER, когда был маленьким ребенком. Это был тот состав, который я бросил в котел. И с годами это оказалось действительно так. Поэтому я считаю, что для меня всегда важна мелодия, отличная вокальная мелодия, текст, за который можно зацепиться. Я определенно думаю, что на меня сильно повлияли BON JOVI. Помню, когда я начинал работу над TRIXTER, Jon [Bon Jovi] всегда советовал: «Убедись, что у тебя есть хороший текст и что-то мощное»».







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