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Trixter

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Басист TRIXTER выпускает сольный альбом



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Двадцать пятого сентября на HighVolMusic басист TRIXTER P.J. Farley выпускает второй сольный альбом, "Accent The Change", трек-лист которого выглядит следующим образом:

01. Wait & Fade

02. Walking Backwards

03. Let It Rain

04. Chokehold

05. Slow

06. You Would Know

07. The Good Life

08. My Reason

09. Comfortable Silence

TRIXTER's P.J. FARLEY To Release 'Accent The Change' Solo Album In September




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