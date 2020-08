сегодня



Басист TRIXTER выпускает сольный альбом



Двадцать пятого сентября на HighVolMusic басист TRIXTER P.J. Farley выпускает второй сольный альбом, "Accent The Change", трек-лист которого выглядит следующим образом:



01. Wait & Fade



02. Walking Backwards



03. Let It Rain



04. Chokehold



05. Slow



06. You Would Know



07. The Good Life



08. My Reason



09. Comfortable Silence











