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Trixter

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20 июл 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»

19 июл 2020 : 		 STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER»

29 июн 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Хрень с барабанщиком вряд ли будет утрясена»

17 май 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Концерты? Это вряд ли...»

28 апр 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER перепел главный хит группы

22 янв 2020 : 		 Гитарист TRIXTER выпускает сольную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TRIXTER: «Мы планируем отметить юбилей дебюта»

11 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика TRIXTER

25 июн 2015 : 		 Новое видео TRIXTER

2 июн 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

27 май 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

30 апр 2015 : 		 EPK от TRIXTER

17 апр 2015 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в июне

24 апр 2012 : 		 Новое видео TRIXTER

21 мар 2012 : 		 TRIXTER выпустили новый сингл

19 фев 2012 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в апреле

15 дек 2011 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в 2012
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Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»



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Гитарист TRIXTER Steve Brown поговорил с "The Rock N Ragni Show" о том, какими будут туры после пандемии:

«Крупные концерты... Ничто не вернётся, по крайней мере, один год, если на то пошло. И я просто честно говорю, так как есть много тех, кто полон оптимизма: "О, мы это сделаем". Вероятность каждого тура, который откладывается до следующего года, на данный момент составляет 50 на 50. Так что чем быстрее все привыкнут к онлайн-шоу и тому, что ещё долго не попадут на живые выступления, тем будет лучше. Потому что [когда] все рвутся это сделать, цифры взлетают вверх, и всё вновь к чертям закрывается. Выходите, не будьте идиотами, носите маску, делайте, что бы то ни было по правилам, и всем будет лучше. Но, к сожалению, большие рок-шоу — а я должен был участвовать в "The Stadium Tour" с [DEF] LEPPARD этим летом — посмотрите, ничего этого не будет. И ничего крупного не произойдёт, пока не появится на 200 % гарантированная вакцина».

TRIXTER



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