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Гитарист TRIXTER : «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»



Гитарист TRIXTER Steve Brown поговорил с "The Rock N Ragni Show" о том, какими будут туры после пандемии:



«Крупные концерты... Ничто не вернётся, по крайней мере, один год, если на то пошло. И я просто честно говорю, так как есть много тех, кто полон оптимизма: "О, мы это сделаем". Вероятность каждого тура, который откладывается до следующего года, на данный момент составляет 50 на 50. Так что чем быстрее все привыкнут к онлайн-шоу и тому, что ещё долго не попадут на живые выступления, тем будет лучше. Потому что [когда] все рвутся это сделать, цифры взлетают вверх, и всё вновь к чертям закрывается. Выходите, не будьте идиотами, носите маску, делайте, что бы то ни было по правилам, и всем будет лучше. Но, к сожалению, большие рок-шоу — а я должен был участвовать в "The Stadium Tour" с [DEF] LEPPARD этим летом — посмотрите, ничего этого не будет. И ничего крупного не произойдёт, пока не появится на 200 % гарантированная вакцина».







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