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Гитарист TRIXTER — о том, чему его научил Эдди Ван Хален



Steve Brown рассказал о тридцатилетней дружбе с Эдди Ван Халеном:



«Когда я купил свой дом, переехал и начал строить свою студию, я пошёл на концерт VAN HALEN, и мы с женой были в гримёрке Эда, где и была сделана та замечательная фотография. Это было через неделю после того, как я купил свой дом и начал строить студию. И я сказал ему: "Да, чувак, я строю свою студию". А он: "Ты что, строишь что-то для записи демо?" А я отвечаю: "Нет, чувак. Я строю студию, как и ты. У тебя 5150. А моя будет 6160". И начал смеяться. А он был так счастлив. Мы много разговаривали о наших студиях и создании записей.



Самое важное, чему научил меня Эд, — это всегда продолжать писать, продолжать делать музыку. И он всегда говорил: "Мне насрать на старые времена. Я делаю новую музыку". И это была одна из его главных особенностей. И одна из величайших идей, которой Эд — и Alex [Van Halen] — всегда учили меня... Эд всегда говорил: "Steve, мы музыканты. Мы делаем музыку, ублюдок. Именно этим мы занимаемся. Неважно что". Ему было наплевать. Ему было наплевать, продаст ли он десять миллионов пластинок или два миллиона. Мы делаем музыку в первую очередь для себя. И если она нравится людям... И это был один из самых главных уроков, которые я получил от него. И, конечно, самым большим вдохновением при строительстве моей студии было то, что он построил свою собственную студию. Это возможность обладать местом, в котором всё под контролем, и ты можешь делать музыку, когда захочешь, 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И это именно то, чем я здесь занимаюсь. Это одно из величайших напутствий и подарков, которые дала мне дружба с Эдом Ван Халеном, — то, что он научил меня этому. И он хотел, чтобы я построил свою собственную студию, и поощрял меня. И мы постоянно шутили на эту тему — что у него 5150, а у меня 6160».







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