Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 122
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 25
*METALLICA помогла уличному музыканту 21
*Умер Мит Лоуф 20
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 18
[= ||| все новости группы



*

Trixter

*



1 фев 2022 : 		 Гитарист TRIXTER — о том, чему его научил Эдди Ван Хален

11 янв 2022 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Похоже, что мы вряд ли соберёмся снова»

18 авг 2021 : 		 Гитарист TRIXTER выпустил новый трек

19 апр 2021 : 		 Новое видео басиста TRIXTER

28 авг 2020 : 		 Басист TRIXTER выпускает сольный альбом

20 июл 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»

19 июл 2020 : 		 STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER»

29 июн 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Хрень с барабанщиком вряд ли будет утрясена»

17 май 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Концерты? Это вряд ли...»

28 апр 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER перепел главный хит группы

22 янв 2020 : 		 Гитарист TRIXTER выпускает сольную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TRIXTER: «Мы планируем отметить юбилей дебюта»

11 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика TRIXTER

25 июн 2015 : 		 Новое видео TRIXTER

2 июн 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

27 май 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

30 апр 2015 : 		 EPK от TRIXTER

17 апр 2015 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в июне

24 апр 2012 : 		 Новое видео TRIXTER

21 мар 2012 : 		 TRIXTER выпустили новый сингл

19 фев 2012 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в апреле

15 дек 2011 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в 2012
| - |

|||| сегодня

Гитарист TRIXTER — о том, чему его научил Эдди Ван Хален



*
zoom
*
* *
Steve Brown рассказал о тридцатилетней дружбе с Эдди Ван Халеном:

«Когда я купил свой дом, переехал и начал строить свою студию, я пошёл на концерт VAN HALEN, и мы с женой были в гримёрке Эда, где и была сделана та замечательная фотография. Это было через неделю после того, как я купил свой дом и начал строить студию. И я сказал ему: "Да, чувак, я строю свою студию". А он: "Ты что, строишь что-то для записи демо?" А я отвечаю: "Нет, чувак. Я строю студию, как и ты. У тебя 5150. А моя будет 6160". И начал смеяться. А он был так счастлив. Мы много разговаривали о наших студиях и создании записей.

Самое важное, чему научил меня Эд, — это всегда продолжать писать, продолжать делать музыку. И он всегда говорил: "Мне насрать на старые времена. Я делаю новую музыку". И это была одна из его главных особенностей. И одна из величайших идей, которой Эд — и Alex [Van Halen] — всегда учили меня... Эд всегда говорил: "Steve, мы музыканты. Мы делаем музыку, ублюдок. Именно этим мы занимаемся. Неважно что". Ему было наплевать. Ему было наплевать, продаст ли он десять миллионов пластинок или два миллиона. Мы делаем музыку в первую очередь для себя. И если она нравится людям... И это был один из самых главных уроков, которые я получил от него. И, конечно, самым большим вдохновением при строительстве моей студии было то, что он построил свою собственную студию. Это возможность обладать местом, в котором всё под контролем, и ты можешь делать музыку, когда захочешь, 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И это именно то, чем я здесь занимаюсь. Это одно из величайших напутствий и подарков, которые дала мне дружба с Эдом Ван Халеном, — то, что он научил меня этому. И он хотел, чтобы я построил свою собственную студию, и поощрял меня. И мы постоянно шутили на эту тему — что у него 5150, а у меня 6160».

TRIXTER





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 107

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом