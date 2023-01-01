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TRIXTER никогда не соберутся с Mark'ом



В недавнем интервью со Steve'ом Brown'ом был задан вопрос о том, насколько вероятен реюнион классического состава TRIXTER, на что он ответил:



«Pete [Loran, вокалист TRIXTER] — как брат. Мы постоянно общаемся, и всё у нас хорошо. Я просто уверен, что Pete... Слушайте, ему всегда будут рады. Он может появиться когда захочет. Он всегда рад выйти на сцену и сыграть со мной и басистом TRIXTER P. J. Farley. За последние пару лет нам поступали предложения, которые можно выразить так: "Мы хотим эту группу", но ничего не получалось. И я больше ничего не могу сказать по этому поводу, кроме того, что с барабанщиком [Mark'ом "Gus" Scott'ом], к сожалению, это проблема, которая никогда не будет решена в моём представлении. Так что вы никогда больше не увидите оригинальный состав TRIXTER. Но вы можете увидеть Pete'a с другим барабанщиком, что совершенно нормально, тем более он куда адекватнее».







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