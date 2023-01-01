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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 26
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Trixter

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2 окт 2023 : 		 TRIXTER никогда не соберутся с Mark'ом

25 июн 2023 : 		 Вокалист TRIXTER: «Было бы неплохо вновь собраться»

1 фев 2022 : 		 Гитарист TRIXTER — о том, чему его научил Эдди Ван Хален

11 янв 2022 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Похоже, что мы вряд ли соберёмся снова»

18 авг 2021 : 		 Гитарист TRIXTER выпустил новый трек

19 апр 2021 : 		 Новое видео басиста TRIXTER

28 авг 2020 : 		 Басист TRIXTER выпускает сольный альбом

20 июл 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»

19 июл 2020 : 		 STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER»

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17 май 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Концерты? Это вряд ли...»

28 апр 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER перепел главный хит группы

22 янв 2020 : 		 Гитарист TRIXTER выпускает сольную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TRIXTER: «Мы планируем отметить юбилей дебюта»

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25 июн 2015 : 		 Новое видео TRIXTER

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27 май 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

30 апр 2015 : 		 EPK от TRIXTER

17 апр 2015 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в июне

24 апр 2012 : 		 Новое видео TRIXTER

21 мар 2012 : 		 TRIXTER выпустили новый сингл

19 фев 2012 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в апреле

15 дек 2011 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в 2012
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TRIXTER никогда не соберутся с Mark'ом



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В недавнем интервью со Steve'ом Brown'ом был задан вопрос о том, насколько вероятен реюнион классического состава TRIXTER, на что он ответил:

«Pete [Loran, вокалист TRIXTER] — как брат. Мы постоянно общаемся, и всё у нас хорошо. Я просто уверен, что Pete... Слушайте, ему всегда будут рады. Он может появиться когда захочет. Он всегда рад выйти на сцену и сыграть со мной и басистом TRIXTER P. J. Farley. За последние пару лет нам поступали предложения, которые можно выразить так: "Мы хотим эту группу", но ничего не получалось. И я больше ничего не могу сказать по этому поводу, кроме того, что с барабанщиком [Mark'ом "Gus" Scott'ом], к сожалению, это проблема, которая никогда не будет решена в моём представлении. Так что вы никогда больше не увидите оригинальный состав TRIXTER. Но вы можете увидеть Pete'a с другим барабанщиком, что совершенно нормально, тем более он куда адекватнее».




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