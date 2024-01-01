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Вокалист TRIXTER о разборках в группе



Pete Loran в недавнем интервью ответил на вопрос о разборках в TRIXTER:



«Ну, что касается неприязни Gus'а и тех парней, то она перешла на новый уровень во время интервью, где они просто уничтожали друг друга. Я считаю, что это было большой глупостью со стороны всех. Надеюсь, они все уже отошли от этого. Между некоторыми из них есть неприязнь, и я не знаю, удастся ли это когда-нибудь исправить»







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