Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 56
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 16
*APOCALYPTICA отметила выход альбома 9
*Видео полного выступления SCORPIONS 9
*FEAR FACTORY думают о записи 9
*GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBAT... 8
*TONY IOMMI работает над новыми песнями 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 56
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 16
[= ||| все новости группы



*

Trixter

*



20 июн 2024 : 		 Вокалист TRIXTER о разборках в группе

6 июн 2024 : 		 Вокалист TRIXTER представил сингл

28 май 2024 : 		 Вокалист TRIXTER готовит сингл

28 мар 2024 : 		 Вокалист TRIXTER присоединился к коллегам на сцене

12 ноя 2023 : 		 Барабанщик TRIXTER ответил гитаристу

2 окт 2023 : 		 TRIXTER никогда не соберутся с Mark'ом

25 июн 2023 : 		 Вокалист TRIXTER: «Было бы неплохо вновь собраться»

1 фев 2022 : 		 Гитарист TRIXTER — о том, чему его научил Эдди Ван Хален

11 янв 2022 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Похоже, что мы вряд ли соберёмся снова»

18 авг 2021 : 		 Гитарист TRIXTER выпустил новый трек

19 апр 2021 : 		 Новое видео басиста TRIXTER

28 авг 2020 : 		 Басист TRIXTER выпускает сольный альбом

20 июл 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»

19 июл 2020 : 		 STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER»

29 июн 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Хрень с барабанщиком вряд ли будет утрясена»

17 май 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Концерты? Это вряд ли...»

28 апр 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER перепел главный хит группы

22 янв 2020 : 		 Гитарист TRIXTER выпускает сольную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TRIXTER: «Мы планируем отметить юбилей дебюта»

11 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика TRIXTER

25 июн 2015 : 		 Новое видео TRIXTER

2 июн 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

27 май 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

30 апр 2015 : 		 EPK от TRIXTER

17 апр 2015 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в июне

24 апр 2012 : 		 Новое видео TRIXTER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист TRIXTER о разборках в группе



zoom
Pete Loran в недавнем интервью ответил на вопрос о разборках в TRIXTER:

«Ну, что касается неприязни Gus'а и тех парней, то она перешла на новый уровень во время интервью, где они просто уничтожали друг друга. Я считаю, что это было большой глупостью со стороны всех. Надеюсь, они все уже отошли от этого. Между некоторыми из них есть неприязнь, и я не знаю, удастся ли это когда-нибудь исправить»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 54

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом