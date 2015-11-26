Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 104
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 40
*Концертное видео ULVER 27
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

Trixter

*



18 авг 2021 : 		 Гитарист TRIXTER выпустил новый трек

19 апр 2021 : 		 Новое видео басиста TRIXTER

28 авг 2020 : 		 Басист TRIXTER выпускает сольный альбом

20 июл 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»

19 июл 2020 : 		 STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER»

29 июн 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Хрень с барабанщиком вряд ли будет утрясена»

17 май 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Концерты? Это вряд ли...»

28 апр 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER перепел главный хит группы

22 янв 2020 : 		 Гитарист TRIXTER выпускает сольную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TRIXTER: «Мы планируем отметить юбилей дебюта»

11 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика TRIXTER

25 июн 2015 : 		 Новое видео TRIXTER

2 июн 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

27 май 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

30 апр 2015 : 		 EPK от TRIXTER

17 апр 2015 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в июне

24 апр 2012 : 		 Новое видео TRIXTER

21 мар 2012 : 		 TRIXTER выпустили новый сингл

19 фев 2012 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в апреле

15 дек 2011 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в 2012
| - |

|||| сегодня

Гитарист TRIXTER выпустил новый трек



*
zoom
*
* *
"Where Do We Run", новая песня гитариста группы TRIXTER Steve Brown'a, доступна для прослушивания ниже.

TRIXTER Guitarist STEVE BROWN Releases First Ever Solo Single "Where Do We Run"



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 70

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом