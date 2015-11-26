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Trixter

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11 янв 2022 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Похоже, что мы вряд ли соберёмся снова»

18 авг 2021 : 		 Гитарист TRIXTER выпустил новый трек

19 апр 2021 : 		 Новое видео басиста TRIXTER

28 авг 2020 : 		 Басист TRIXTER выпускает сольный альбом

20 июл 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»

19 июл 2020 : 		 STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER»

29 июн 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Хрень с барабанщиком вряд ли будет утрясена»

17 май 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Концерты? Это вряд ли...»

28 апр 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER перепел главный хит группы

22 янв 2020 : 		 Гитарист TRIXTER выпускает сольную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TRIXTER: «Мы планируем отметить юбилей дебюта»

11 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика TRIXTER

25 июн 2015 : 		 Новое видео TRIXTER

2 июн 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

27 май 2015 : 		 Новая песня TRIXTER

30 апр 2015 : 		 EPK от TRIXTER

17 апр 2015 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в июне

24 апр 2012 : 		 Новое видео TRIXTER

21 мар 2012 : 		 TRIXTER выпустили новый сингл

19 фев 2012 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в апреле

15 дек 2011 : 		 Новый альбом TRIXTER выйдет в 2012
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|||| сегодня

Барабанщик TRIXTER: «Похоже, что мы вряд ли соберёмся снова»



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Mark "Gus" Scott в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, есть ли какие-то подвижки в сторону воссоединения группы:

«Мне неприятно это говорить, но с момента нашего последнего разговора ничего не изменилось. Я вообще не разговаривал ни с PJ, ни со Steve'ом. Не было никакой активности в отношении успешного восстановления группы. И, честно говоря, хотя моя стычка с этими ребятами, возможно, более известна, проблема между нами, к сожалению, имеет больше оттенков. Она распространяется на всю группу, касается серьёзного отношения к игре и тому подобным вещам, или того, что они ставят во главу угла. И никуда от этого не деться. Я думаю, что в целом у некоторых людей нет искреннего желания собрать коллектив снова. И от этого досаднее всего. И я также думаю, что это самое большое препятствие для меня в плане желания протянуть руку помощи. Что звучит ужасно. Честно говоря, будучи другом, именно с этим я и боролся. Разозлил ли он меня, или я его — это, по большому счёту, несущественно. Такие вещи должны занимать второстепенное место по сравнению со всем, чего мы достигли вместе, и это всегда должно быть приоритетом. Так что в какой-то момент я должен поверить, что когда-нибудь я соберусь и хотя бы покричу и скажу "привет". Это глупо, что всё зашло настолько далеко, да я и сам виноват в этом в равной степени. Но нет, что касается прогресса, то, к сожалению, нет — никакого. Я думаю, что самая большая проблема в том, что есть люди, которым действительно всё равно или они просто не хотят делать это на том уровне, который необходим, чтобы вернуть всё обратно. И это самое неприятное. Вот что меня больше всего беспокоит».

TRIXTER Drummer Claims Some Members Have No Desire To Put Band Back Together





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