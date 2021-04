сегодня



Новое видео басиста TRIXTER



"Chokehold", новое видео басиста группы TRIXTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Accent The Change", выпущенного 25 сентября.



Трек-лист:



01. Wait & Fade



02. Walking Backwards



03. Let It Rain



04. Chokehold



05. Slow



06. You Would Know



07. The Good Life



08. My Reason



09. Comfortable Silence







