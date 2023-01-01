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Вокалист TRIXTER: «Было бы неплохо вновь собраться»



Pete Loran в интервью "Rimshots With Sean" ответил на вопрос о перспективах реюниона коллектива:



«На данный момент нас трое — я, P. J. и Steve — из тех, кто общается. Мы поддерживаем дружеские отношения. Вообще-то я видел P. J. около трёх недель назад. Он был здесь [недалеко от моего дома в Аризоне] — он сейчас выступает с FOZZY и они играли на UFEST в Финиксе с GODSMACK. Он позвонил мне и сказал: "Давай встретимся. Давай пообедаем". А я не видел его, наверное, с 2017 года. Мне это было очень нужно. Именно для меня это было необходимо. Мы с ним обсудили то, что произошло. Так что теперь у нас всё отлично. Мне это было очень приятно. А вот что касается Gus'a... там всё не очень. Они наговорил в интервью друг о друге всякого дерьма, так что...



Я полагаю, что если бы мы все четверо оказались в одной комнате, то в течение короткого разумного промежутка времени все бы обнимали друг друга и говорили: "Мне жаль" или что-то в этом роде. Что касается концертов, я не знаю. Но было бы здорово, если бы такое получилось — по крайней мере, эта часть... И я бы хотел, чтобы так всё и было. Я не знаю, хотят ли они этого, но было бы и правда здорово. Возможность давать концерты? Я не знаю, случится ли это когда-нибудь в будущем. Но эти парни [PJ и Steve] очень заняты, они всегда были заняты. Плюс они дают акустические концерты. И если они когда-нибудь приедут в Финикс, я, наверное, тоже присоединюсь к ним и сыграю пару песен. Не вижу причин для отказа».



Далее Pete посетовал на то, что Gus, Steve и P. J. не смогли уладить свои разногласия:



«Это парни, которые знают друг друга с младшей школы, выросли в одном городе, вместе создали группу. Менталитет банды — мы против всех. Мы получили контракт на запись. Теперь мы будем выступать перед SCORPIONS перед 18 тысячами человек, и нам придётся дать им по зубам, потому что мы хотим, чтобы они нас приняли. И была масса тёплых слов и прочего на протяжении многих лет. Грустно было бы оставить всё это в прошлом из-за какой-то глупости. Таково моё мнение».







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