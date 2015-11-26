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Necrophobic

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29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления NECROPHOBIC

7 июн 2020 : 		 Новый сингл NECROPHOBIC выйдет летом

21 авг 2019 : 		 Басист NECROPHOBIC: «Мои так называемые братья взяли и выгнали меня!»

21 сен 2018 : 		 Бокс-сет NECROPHOBIC выйдет осенью

25 мар 2018 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

3 фев 2018 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

20 янв 2018 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

4 дек 2017 : 		 Название и обложка нового альбома NECROPHOBIC

18 окт 2017 : 		 Новый альбом NECROPHOBIC выйдет зимой

11 июн 2017 : 		 Новый ЕР NECROPHOBIC выйдет летом

10 апр 2017 : 		 NECROPHOBIC на CENTURY MEDIA

5 янв 2017 : 		 В NECROPHOBIC вернулись гитаристы

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления NECROPHOBIC

6 апр 2014 : 		 NECROPHOBIC вернули вокалиста

18 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

15 окт 2013 : 		 NECROPHOBIC расстались с вокалистом

9 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

26 сен 2013 : 		 Видео с текстом от NECROPHOBIC

23 сен 2013 : 		 Вокалисту NECROPHOBIC сократили срок

12 сен 2013 : 		 NECROPHOBIC о ситуации с вокалистом

19 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECROPHOBIC

25 июл 2013 : 		 Новый альбом NECROPHOBIC выйдет в октябре

4 янв 2012 : 		 Видео с выступления NECROPHOBIC

3 окт 2011 : 		 NECROPHOBIC на SEASON OF MIST

12 мар 2010 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

8 май 2009 : 		 Трек-лист нового альбома NECROPHOBIC
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|||| 29 июн 2020

Профессиональное видео с выступления NECROPHOBIC



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Профессиональное видео с выступления NECROPHOBIC, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже:

“Awakening…”
“Mark of the Necrogram”
“The Call”
“Celebration of the Goat”
“The Crossing”
“Tsar Bomba”
“Blinded by Light, Enlightened by Darkness”
“Revelation 666”
“The Nocturnal Silence”

Watch NECROPHOBIC Unleash Swedish Blackened Death Metal At Wacken



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