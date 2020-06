29 июн 2020



Профессиональное видео с выступления NECROPHOBIC



Профессиональное видео с выступления NECROPHOBIC, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже:



“Awakening…”

“Mark of the Necrogram”

“The Call”

“Celebration of the Goat”

“The Crossing”

“Tsar Bomba”

“Blinded by Light, Enlightened by Darkness”

“Revelation 666”

“The Nocturnal Silence”







