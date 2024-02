сегодня



Видео с текстом от NECROPHOBIC



"Grace Of The Past," официальное видео с текстом от NECROPHOBIC, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из нового альбома "In the Twilight Grey", релиз которого намечен на 15 марта:



"Grace Of The Past"

"Clavis Inferni"

"As Stars Collide"

"Stormcrow"

"Shadows Of The Brightest Night"

"Mirrors Of A Thousand Lakes"

"Cast In Stone"

"Nordanvind"

"In The Twilight Grey"

"Ascension (Episode Four)"







