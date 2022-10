сегодня



NECROPHOBIC переиздают альбомы



NECROPHOBIC сообщили о переиздании четырех альбомов — arkside, The Third Antichrist, Bloodhymns и Womb Of Lilithu. Ремастеринг материала проводил Dan Swanö в Unisound.



Darkside (доступен начиная с одиннадцатого ноября):



"Black Moon Rising"

"Spawned by Evil"

"Bloodthirst"

"Venaesectio (Episode One)"

"Darkside"

"The Call"

"Descension (Episode Two)"

"Nailing the Holy One"

"Nifelhel (Episode Three)"

"Christian Slaughter"



Будет доступен в следующих версиях:



- black LP with LP-booklet & poster - unlimited

- transparent blue LP with LP-booklet & poster - via CM Webshop Europe (limited to 300 copies)

- transparent red LP with LP-booklet & poster - via CM Webshop / CM Distro Europe & all USA outlets (limited to 1000 copies)

- silver LP with LP-booklet & poster - via EMP & Nuclear Blast (limited to 300 copies)

- ltd. CD jewelcase (in slipcase)

- digital album





Трек-лист The Third Antichrist (доступен с 18 ноября):



"Rise Of The Infernal"

"The Third Of Arrivals"

"Frozen Empire"

"Into Armageddon"

"Eye Of The Storm"

"The Unhallowed"

"Izaz"

"The Throne Of Souls Possessed"

"He Who Rideth In Rage"

"Demonic"

"One Last Step Into The Great Mist"



Будет доступен в следующих вариантах:



- black LP with LP-booklet & poster - unlimited

- yellow LP with LP-booklet & poster - via CM Webshop Europe (limited to 300 copies)

- orange LP with LP-booklet & poster - via CM Webshop / CM Distro Europe & all USA outlets (limited to 1000 copies)

- clear LP with LP-booklet & poster - via EMP & Nuclear Blast (limited to 300 copies)

- ltd. CD jewelcase (in slipcase)

- digital album



Трек-лист Bloodhymns (доступен со второго декабря)



"Taste of Black"

"Dreams Shall Flesh"

"Act Of Rebellion"

"Shadowseeds"

"Mourningsoul"

"Helfire"

"Cult Of Blood"

"Roots Of Heldrasill"

"Blood Anthem"

"Among The Storms"



Будет доступен в следующих вариантах:



- black LP & poster - unlimited

- red LP & poster - via CM Webshop Europe (limited to 300 copies)

- clear LP & poster - via CM Webshop / CM Distro Europe & all USA outlets (limited to 1000 copies)

- white LP & poster - via EMP & Nuclear Blast (limited to 300 copies)

- ltd. CD jewelcase (in slipcase)

- digital album



Трек-лист Womb Of Lilithu (доступен с 16 декабря):



"Womb of Lilithu"

"Splendour Nigri Solis"

"Astaroth"

"Furfur"

"Black Night Raven"

"The Necromancer"

"Marquis Phenex"

"Asmodee"

"Marchosias"

"Matanbuchus"

"Paimon"

"Opium Black"

"Infinite Infernalis"

"Amdusias"

"Splendour Nigri Solis" - Live in Chicago 2015

"Dreams Shall Flesh" - Live in Chicago 2015



Будет доступен в следующих вариантах:



- gatefold black 2LP & poster - unlimited

- gatefold red 2LP & poster - via CM Webshop Europe (limited to 300 copies)

- gatefold silver 2LP & poster - via CM Webshop / CM Distro Europe & all USA outlets (limited to 1000 copies)

- gatefold golden 2LP & poster - via EMP & Nuclear Blast (limited to 300 copies)

- ltd. CD jewelcase (in slipcase)

- digital album







+1 -0



просмотров: 198