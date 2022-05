сегодня



Переиздание NECROPHOBIC выйдет летом



NECROPHOBIC первого июля на Century Media выпустят переиздание компиляции "Satanic Blasphemies", которое будет доступно на CD в слипкейсе и двойном виниле с двумя ранее не издававшимися треками.



- Gatefold Black LP & Poster – Unlimited

- Gatefold Red LP & Poster – 1000x copies via CM Webshop / CM Distro Europe & all USA outlets

- Gatefold Golden LP & Poster – 300x copies via CM Webshop Europe

- Gatefold Silver LP & Poster – 300x via EMP & Nuclear Blast



Трек-лист:



"Slow Asphyxiation" (Demo 1990) *

"Realm of Terror" (Demo 1990) *

"Retaliation" (Demo 1990) *

"Sacrificial Rites" (Demo 1991) **

"Unholy Prophecies" (Demo 1991) **

"Inborn Evil" (Demo 1991) **

"Shadows of the Moon" (EP 1992) ***

"The Ancients Gate" (EP 1992) ***

"Father of Creation" (EP 1992) ***

"Infernal Souls" (Rehearsal 1989) ****

"Realm of Terror" (Rehearsal Demo 1989) ****



* from Slow Asphyxiation Demo 1990

** from Unholy Prophecies Demo 1991

*** from The Call EP 1992

**** previously unreleased tracks







