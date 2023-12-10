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DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
46
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
45
SEPULTURA едет в прощальный тур
39
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за...
28
TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»
24
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Necrophobic
Швеция
Death Metal
http://www.necrophobic.net
Myspace:
http://www.myspace.com/necrophobic
Facebook:
https://www.facebook.com/necrophobic.official
10 дек 2023
:
Новое видео NECROPHOBIC
18 окт 2022
:
NECROPHOBIC переиздают альбомы
14 окт 2022
:
Концертное видео NECROPHOBIC
3 май 2022
:
Переиздание NECROPHOBIC выйдет летом
21 янв 2022
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Новое видео NECROPHOBIC
13 дек 2021
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NECROPHOBIC переиздают альбом
18 фев 2021
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Гитарист NECROPHOBIC: «JAKE E. LEE лучше Рэнди Роадса»
2 окт 2020
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Вокалист DESTRUCTION в новом видео NECROPHOBIC
19 июл 2020
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Новое видео NECROPHOBIC
29 июн 2020
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Профессиональное видео с выступления NECROPHOBIC
7 июн 2020
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Новый сингл NECROPHOBIC выйдет летом
21 авг 2019
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Басист NECROPHOBIC: «Мои так называемые братья взяли и выгнали меня!»
21 сен 2018
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Бокс-сет NECROPHOBIC выйдет осенью
25 мар 2018
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Новое видео NECROPHOBIC
3 фев 2018
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Новая песня NECROPHOBIC
20 янв 2018
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Новая песня NECROPHOBIC
4 дек 2017
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Название и обложка нового альбома NECROPHOBIC
18 окт 2017
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Новый альбом NECROPHOBIC выйдет зимой
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Новый ЕР NECROPHOBIC выйдет летом
10 апр 2017
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NECROPHOBIC на CENTURY MEDIA
5 янв 2017
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14 июн 2014
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Видео с выступления NECROPHOBIC
6 апр 2014
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NECROPHOBIC вернули вокалиста
18 окт 2013
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Новая песня NECROPHOBIC
15 окт 2013
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NECROPHOBIC расстались с вокалистом
9 окт 2013
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Новая песня NECROPHOBIC
26 сен 2013
:
Видео с текстом от NECROPHOBIC
23 сен 2013
:
Вокалисту NECROPHOBIC сократили срок
12 сен 2013
:
NECROPHOBIC о ситуации с вокалистом
19 авг 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома NECROPHOBIC
25 июл 2013
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Новый альбом NECROPHOBIC выйдет в октябре
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29 ноя 2005
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NECROPHOBIC начали запись нового альбома
сегодня
Новое видео NECROPHOBIC
Stormcrow, новое видео NECROPHOBIC, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из нового альбома "In the Twilight Grey", релиз которого намечен на 15 марта.
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10 дек 2023
T
Tyson81
Март будет отличным!
10 дек 2023
A
ASombre76
Крепко, мощно, ... нормально, но... после "Darkside", лично меня ни один альбом не зацепил так сильно. В целом надо слушать новый альбом целиком.
просмотров: 359
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).