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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 39
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
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Necrophobic

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20 янв 2018 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

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Новое видео NECROPHOBIC



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Stormcrow, новое видео NECROPHOBIC, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из нового альбома "In the Twilight Grey", релиз которого намечен на 15 марта.




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10 дек 2023
T
Tyson81
Март будет отличным!
10 дек 2023
A
ASombre76
Крепко, мощно, ... нормально, но... после "Darkside", лично меня ни один альбом не зацепил так сильно. В целом надо слушать новый альбом целиком.

просмотров: 359

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