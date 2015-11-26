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Новое видео NECROPHOBIC



"Revelation666", новое видео NECROPHOBIC, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из альбома Death To All, в оригинале выпущенного в 2009 году. Переиздание материала намечен на 25 марта на Century Media Records. http://www.necrophobic.net

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