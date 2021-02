сегодня



Гитарист NECROPHOBIC : «JAKE E. LEE лучше Рэнди Роадса»



Гитарист Sebastian Ramstedt из шведской блэк-дэт-группы NECROPHOBIC недавно говорил с Micha'ей Kite'ом из V13 Media об отвращении к большинству популярных хард-рок- и хэви-металл-групп, которые правили на сцене Сансет-Стрип более трёх десятилетий назад.



«В 80-х годах я ненавидел весь хэйр-металл, кроме ранних MÖTLEY CRÜE и W.A.S.P. На MTV в 1980-х была CINDERELLA, но ты ждал SEPULTURA, и ты ненавидел это. Но сейчас я не парюсь об этом, и у этих групп очень хорошие гитаристы. Нужно многое, чтобы написать песню о любви или металл 80-х.



Величайшими гитаристами в то время для меня были Эдди Ван Хален [VAN HALEN], George Lynch [DOKKEN], Warren DeMartini [RATT] и так далее. Но Jake E. Lee [OZZY OSBOURNE] был моим любимцем, и его работа на "Bark At The Moon" и "The Ultimate Sin" — самая лучшая гитарная работа за всю историю.



Я думаю, что Jake E. Lee намного лучше, чем Рэнди Роадс, и вы не можете сказать это вслух, но я верю в это. Другие гитаристы, такие как George Lynch, который не всегда был тяжёлым, получали больше удовольствия от мажорных интонаций, и они использовали гитары неограниченно, чем я восхищаюсь. Им не нужно было делать быстрые или медленные песни, злые или радостные песни; они могли делать всё, что им нравилось. Если вы используете только одно направление, как в готике, возможности вашей музыки сильно ограничены».



Роадс играл на фундаментальных пластинках Osbourne'а "Blizzard Of Ozz" (1980) и "Diary Of A Madman", но трагически погиб в авиакатастрофе 19 марта 1982 года, когда ему было всего 25 лет. Он оказал влияние на многих музыкантов и считается одним из величайших гитаристов всех времён. Его смерть стала огромным потрясением для всего мира, и Ozzy написал в своей автобиографии "I Am Ozzy", что он чуть не бросил музыку после смерти Рэнди.



Lee, который попал к Ozzy в качестве замены Роадса, играл на двух пластинках: "Bark At The Moon" 1983 года и "The Ultimate Sin" 1986 года.







