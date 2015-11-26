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Гитарист NECROPHOBIC: «JAKE E. LEE лучше Рэнди Роадса»
Гитарист Sebastian Ramstedt из шведской блэк-дэт-группы NECROPHOBIC недавно говорил с Micha'ей Kite'ом из V13 Media об отвращении к большинству популярных хард-рок- и хэви-металл-групп, которые правили на сцене Сансет-Стрип более трёх десятилетий назад.
«В 80-х годах я ненавидел весь хэйр-металл, кроме ранних MÖTLEY CRÜE и W.A.S.P. На MTV в 1980-х была CINDERELLA, но ты ждал SEPULTURA, и ты ненавидел это. Но сейчас я не парюсь об этом, и у этих групп очень хорошие гитаристы. Нужно многое, чтобы написать песню о любви или металл 80-х.
Величайшими гитаристами в то время для меня были Эдди Ван Хален [VAN HALEN], George Lynch [DOKKEN], Warren DeMartini [RATT] и так далее. Но Jake E. Lee [OZZY OSBOURNE] был моим любимцем, и его работа на "Bark At The Moon" и "The Ultimate Sin" — самая лучшая гитарная работа за всю историю.
Я думаю, что Jake E. Lee намного лучше, чем Рэнди Роадс, и вы не можете сказать это вслух, но я верю в это. Другие гитаристы, такие как George Lynch, который не всегда был тяжёлым, получали больше удовольствия от мажорных интонаций, и они использовали гитары неограниченно, чем я восхищаюсь. Им не нужно было делать быстрые или медленные песни, злые или радостные песни; они могли делать всё, что им нравилось. Если вы используете только одно направление, как в готике, возможности вашей музыки сильно ограничены».
Роадс играл на фундаментальных пластинках Osbourne'а "Blizzard Of Ozz" (1980) и "Diary Of A Madman", но трагически погиб в авиакатастрофе 19 марта 1982 года, когда ему было всего 25 лет. Он оказал влияние на многих музыкантов и считается одним из величайших гитаристов всех времён. Его смерть стала огромным потрясением для всего мира, и Ozzy написал в своей автобиографии "I Am Ozzy", что он чуть не бросил музыку после смерти Рэнди.
Lee, который попал к Ozzy в качестве замены Роадса, играл на двух пластинках: "Bark At The Moon" 1983 года и "The Ultimate Sin" 1986 года.
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Evil3062
ElectricRetard
gravitgroove
Что он там на концерте вытворял, когда был в форме... не каждый сможет повторить, думаю и он сам нынешний.
Ress
Lord Iscariah
olly71
Family Ghost
Да. Хотя сложно сказать, запомнился ли мне чем то Гас Джи или Эндрю Уотт (или как там его).
Family Ghost
kircore
Самый лучший гитарист у Озборна - Рубер Трухихйо.
ElectricRetard
Это он говорил между 12 и 13 дорожками кокаина или между 2 и 3 бутылкой виски? Или между всем сразу? Или когда мочу свою лизал возле бассейна? Рэнди еще жив был?
Так много вопросов и так мало ответов...
Svarg_1349
Mike Barlow
Possessed
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