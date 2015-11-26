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Necrophobic

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Гитарист NECROPHOBIC: «JAKE E. LEE лучше Рэнди Роадса»



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Гитарист Sebastian Ramstedt из шведской блэк-дэт-группы NECROPHOBIC недавно говорил с Micha'ей Kite'ом из V13 Media об отвращении к большинству популярных хард-рок- и хэви-металл-групп, которые правили на сцене Сансет-Стрип более трёх десятилетий назад.

«В 80-х годах я ненавидел весь хэйр-металл, кроме ранних MÖTLEY CRÜE и W.A.S.P. На MTV в 1980-х была CINDERELLA, но ты ждал SEPULTURA, и ты ненавидел это. Но сейчас я не парюсь об этом, и у этих групп очень хорошие гитаристы. Нужно многое, чтобы написать песню о любви или металл 80-х.

Величайшими гитаристами в то время для меня были Эдди Ван Хален [VAN HALEN], George Lynch [DOKKEN], Warren DeMartini [RATT] и так далее. Но Jake E. Lee [OZZY OSBOURNE] был моим любимцем, и его работа на "Bark At The Moon" и "The Ultimate Sin" — самая лучшая гитарная работа за всю историю.

Я думаю, что Jake E. Lee намного лучше, чем Рэнди Роадс, и вы не можете сказать это вслух, но я верю в это. Другие гитаристы, такие как George Lynch, который не всегда был тяжёлым, получали больше удовольствия от мажорных интонаций, и они использовали гитары неограниченно, чем я восхищаюсь. Им не нужно было делать быстрые или медленные песни, злые или радостные песни; они могли делать всё, что им нравилось. Если вы используете только одно направление, как в готике, возможности вашей музыки сильно ограничены».

Роадс играл на фундаментальных пластинках Osbourne'а "Blizzard Of Ozz" (1980) и "Diary Of A Madman", но трагически погиб в авиакатастрофе 19 марта 1982 года, когда ему было всего 25 лет. Он оказал влияние на многих музыкантов и считается одним из величайших гитаристов всех времён. Его смерть стала огромным потрясением для всего мира, и Ozzy написал в своей автобиографии "I Am Ozzy", что он чуть не бросил музыку после смерти Рэнди.

Lee, который попал к Ozzy в качестве замены Роадса, играл на двух пластинках: "Bark At The Moon" 1983 года и "The Ultimate Sin" 1986 года.

JAKE E. LEE Is A



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

Evil3062


18 фев 2021, 15:45		У Шерон сейчас бомбанет....

ElectricRetard


18 фев 2021, 15:48		Какой-то хер с Дарксайда: «Рэнди Роадс лучше Гитариста NECROPHOBIC»

gravitgroove


18 фев 2021, 16:19		Неожиданно! Тоже так считаю, хотя надо признать, что у Джейка самый грязный звук (именно звук, а не его звуковое извлечение) из тройки прославленных у Оззи.

Что он там на концерте вытворял, когда был в форме... не каждый сможет повторить, думаю и он сам нынешний.

Ress


18 фев 2021, 16:25		Ну они все технари мощные, но как композитор Роадс самый интересный с Ван Халеном.

Lord Iscariah


18 фев 2021, 16:32		У Оззи не было плохих гитаристов так по мне. Все по своему великолепны.

olly71


18 фев 2021, 16:41		Самый любимый на все времена у Озза это The Ultimate Sin

Family Ghost


18 фев 2021, 16:44		>>>У Оззи не было плохих гитаристов так по мне. Все по своему великолепны.

Да. Хотя сложно сказать, запомнился ли мне чем то Гас Джи или Эндрю Уотт (или как там его).

Family Ghost


18 фев 2021, 16:45		Но Рэнди, Джейк, Закк и чувак из Найт Рэйнджер - да, все классные.

kircore


18 фев 2021, 17:29		Сам Оззи говорил, что лучше Ранди не было никого. Но мы же нетакиекакфсе.
Самый лучший гитарист у Озборна - Рубер Трухихйо.

ElectricRetard


18 фев 2021, 18:11		>Сам Оззи говорил, что лучше Ранди не было никого.
Это он говорил между 12 и 13 дорожками кокаина или между 2 и 3 бутылкой виски? Или между всем сразу? Или когда мочу свою лизал возле бассейна? Рэнди еще жив был?
Так много вопросов и так мало ответов...

Svarg_1349


18 фев 2021, 18:22		Эндрю Уотту хватило с Хьюзом поиграть, после чего он понял, что туровая жизнь не для него. Решил пойти в продюссеры и правильно сделал. Играть с Оззи будет Закк. А у Гаса и так все хорошо.

Mike Barlow


18 фев 2021, 19:14		перепись людей совершенно равнодушных к бездарному алкашу Оззи, объявляется открытой.

Possessed


18 фев 2021, 20:16		Кто это вообще такой?


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