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Видео с текстом от NECROPHOBIC



As Stars Collide, официальное видео с текстом от NECROPHOBIC, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из нового альбома "In the Twilight Grey", релиз которого намечен на 15 марта. http://www.necrophobic.net







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