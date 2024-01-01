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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 39
*David встретил Sarah 31
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 26
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 21
*Умер Джеймс Коттак 20
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Necrophobic

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17 янв 2024 : 		 Видео с текстом от NECROPHOBIC

10 дек 2023 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

18 окт 2022 : 		 NECROPHOBIC переиздают альбомы

14 окт 2022 : 		 Концертное видео NECROPHOBIC

3 май 2022 : 		 Переиздание NECROPHOBIC выйдет летом

21 янв 2022 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

13 дек 2021 : 		 NECROPHOBIC переиздают альбом

18 фев 2021 : 		 Гитарист NECROPHOBIC: «JAKE E. LEE лучше Рэнди Роадса»

2 окт 2020 : 		 Вокалист DESTRUCTION в новом видео NECROPHOBIC

19 июл 2020 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления NECROPHOBIC

7 июн 2020 : 		 Новый сингл NECROPHOBIC выйдет летом

21 авг 2019 : 		 Басист NECROPHOBIC: «Мои так называемые братья взяли и выгнали меня!»

21 сен 2018 : 		 Бокс-сет NECROPHOBIC выйдет осенью

25 мар 2018 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

3 фев 2018 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

20 янв 2018 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

4 дек 2017 : 		 Название и обложка нового альбома NECROPHOBIC

18 окт 2017 : 		 Новый альбом NECROPHOBIC выйдет зимой

11 июн 2017 : 		 Новый ЕР NECROPHOBIC выйдет летом

10 апр 2017 : 		 NECROPHOBIC на CENTURY MEDIA

5 янв 2017 : 		 В NECROPHOBIC вернулись гитаристы

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления NECROPHOBIC

6 апр 2014 : 		 NECROPHOBIC вернули вокалиста

18 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

15 окт 2013 : 		 NECROPHOBIC расстались с вокалистом
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Видео с текстом от NECROPHOBIC



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As Stars Collide, официальное видео с текстом от NECROPHOBIC, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из нового альбома "In the Twilight Grey", релиз которого намечен на 15 марта.




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