сегодня



Вскрытие NECROPHOBIC



NECROPHOBIC опубликовали видео, в котором представляют издание нового альбома In The Twilight Grey, релиз которого запланирован на пятнадцатое марта на Century Media Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



- Ltd. Deluxe Gatefold combat green 2LP & LP-Booklet & Poster incl. 2 bonus tracks (1.000x)

- Gatefold dark green LP (300x)

- Gatefold black LP

- Ltd. CD Mediabook (comes with a special, extended booklet and 2 bonus tracks)

- Standard CD Jewelcase

- Digital album



Трек-лист:



"Grace Of The Past"

"Clavis Inferni"

"As Stars Collide"

"Stormcrow"

"Shadows Of The Brightest Night"

"Mirrors Of A Thousand Lakes"

"Cast In Stone"

"Nordanvind"

"In The Twilight Grey"

"Ascension (Episode Four)"







+0 -0



просмотров: 107