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Necrophobic

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13 дек 2021 : 		 NECROPHOBIC переиздают альбом

18 фев 2021 : 		 Гитарист NECROPHOBIC: «JAKE E. LEE лучше Рэнди Роадса»

2 окт 2020 : 		 Вокалист DESTRUCTION в новом видео NECROPHOBIC

19 июл 2020 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления NECROPHOBIC

7 июн 2020 : 		 Новый сингл NECROPHOBIC выйдет летом

21 авг 2019 : 		 Басист NECROPHOBIC: «Мои так называемые братья взяли и выгнали меня!»

21 сен 2018 : 		 Бокс-сет NECROPHOBIC выйдет осенью

25 мар 2018 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

3 фев 2018 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

20 янв 2018 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

4 дек 2017 : 		 Название и обложка нового альбома NECROPHOBIC

18 окт 2017 : 		 Новый альбом NECROPHOBIC выйдет зимой

11 июн 2017 : 		 Новый ЕР NECROPHOBIC выйдет летом

10 апр 2017 : 		 NECROPHOBIC на CENTURY MEDIA

5 янв 2017 : 		 В NECROPHOBIC вернулись гитаристы

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления NECROPHOBIC

6 апр 2014 : 		 NECROPHOBIC вернули вокалиста

18 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

15 окт 2013 : 		 NECROPHOBIC расстались с вокалистом

9 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

26 сен 2013 : 		 Видео с текстом от NECROPHOBIC

23 сен 2013 : 		 Вокалисту NECROPHOBIC сократили срок

12 сен 2013 : 		 NECROPHOBIC о ситуации с вокалистом

19 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECROPHOBIC

25 июл 2013 : 		 Новый альбом NECROPHOBIC выйдет в октябре
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NECROPHOBIC переиздают альбом



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NECROPHOBIC сообщили о том, что 11 февраля на Century Media Records будет выпущено переиздание альбома "Hrimthursum". Этот релиз станет первым в серии переизданий бэк-каталога коллектива.

NECROPHOBIC Announce Re-Release Of Hrimthursum Album



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