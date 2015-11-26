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NECROPHOBIC переиздают альбом



NECROPHOBIC сообщили о том, что 11 февраля на Century Media Records будет выпущено переиздание альбома "Hrimthursum". Этот релиз станет первым в серии переизданий бэк-каталога коллектива.

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