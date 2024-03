сегодня



Новое видео NECROPHOBIC



"Mirrors of a Thousand Lakes", новое видео группы NECROPHOBIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома In The Twilight Grey, релиз которого состоялся пятнадцатого марта на Century Media Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



- Ltd. Deluxe Gatefold combat green 2LP & LP-Booklet & Poster incl. 2 bonus tracks (1.000x)

- Gatefold dark green LP (300x)

- Gatefold black LP

- Ltd. CD Mediabook (comes with a special, extended booklet and 2 bonus tracks)

- Standard CD Jewelcase

- Digital album



Трек-лист:



"Grace Of The Past"

"Clavis Inferni"

"As Stars Collide"

"Stormcrow"

"Shadows Of The Brightest Night"

"Mirrors Of A Thousand Lakes"

"Cast In Stone"

"Nordanvind"

"In The Twilight Grey"

"Ascension (Episode Four)"







