2 окт 2020



Вокалист DESTRUCTION в новом видео NECROPHOBIC



“Devil's Spawn Attack”, новое видео группы NECROPHOBIC при участии вокалиста DESTRUCTION Schmier'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dawn Of The Damned, выходящего девятого октября на Century Media. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Transp. Magenta vinyl: CM Webshop - 100x copies

- Clear vinyl: CM Distro - 200x copies

- Transp. Petrol Green vinyl: Cudgel - 200x copies

- Transp. Orange vinyl: EMP - 200x copies

- Transp. Blue vinyl: Nuclear Blast - 200x copies

- Transp. Sun Yellow vinyl: Sound Of Records - 200x copies

- Transp. Red vinyl: Band Webshop - 200x copies



Трек-лист:



"Aphelion"

"Darkness Be My Guide"

"Mirror Black"

"Tartarian Winds"

"The Infernal Depths Of Eternity"

"Dawn Of The Damned"

"The Shadows"

"As The Fire Burns"

"The Return Of A Long Lost Soul"

"Devil's Spawn Attack"







