Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи» 8
*KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META... 6
*Новые фигурки BLACK SABBATH 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
[= ||| все новости группы



*

Necrophobic

*



14 окт 2022 : 		 Концертное видео NECROPHOBIC

3 май 2022 : 		 Переиздание NECROPHOBIC выйдет летом

21 янв 2022 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

13 дек 2021 : 		 NECROPHOBIC переиздают альбом

18 фев 2021 : 		 Гитарист NECROPHOBIC: «JAKE E. LEE лучше Рэнди Роадса»

2 окт 2020 : 		 Вокалист DESTRUCTION в новом видео NECROPHOBIC

19 июл 2020 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления NECROPHOBIC

7 июн 2020 : 		 Новый сингл NECROPHOBIC выйдет летом

21 авг 2019 : 		 Басист NECROPHOBIC: «Мои так называемые братья взяли и выгнали меня!»

21 сен 2018 : 		 Бокс-сет NECROPHOBIC выйдет осенью

25 мар 2018 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

3 фев 2018 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

20 янв 2018 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

4 дек 2017 : 		 Название и обложка нового альбома NECROPHOBIC

18 окт 2017 : 		 Новый альбом NECROPHOBIC выйдет зимой

11 июн 2017 : 		 Новый ЕР NECROPHOBIC выйдет летом

10 апр 2017 : 		 NECROPHOBIC на CENTURY MEDIA

5 янв 2017 : 		 В NECROPHOBIC вернулись гитаристы

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления NECROPHOBIC

6 апр 2014 : 		 NECROPHOBIC вернули вокалиста

18 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

15 окт 2013 : 		 NECROPHOBIC расстались с вокалистом

9 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

26 сен 2013 : 		 Видео с текстом от NECROPHOBIC

23 сен 2013 : 		 Вокалисту NECROPHOBIC сократили срок
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео NECROPHOBIC



zoom
Darkside (Live at Umeå, Galaxen April 25th, 1997), концертное видео NECROPHOBIC, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 140

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом