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Type O Negative

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21 янв 2013 : 		 Выступление TYPE O NEGATIVE 2000 года на Spark Radio

25 ноя 2011 : 		 Дерево в память о вокалисте TYPE O NEGATIVE

22 окт 2011 : 		 Виниловый бокс-сет TYPE O NEGATIVE выйдет в ноябре

11 апр 2011 : 		 Официальный сайт TYPE O NEGATIVE ищет материал о лидере коллектива

16 апр 2010 : 		 Журналист JOEL GAUSTEN о смерти Peter'a Steele'a

16 апр 2010 : 		 Менеджер TYPE O NEGATIVE подтвердил смерть Peter'a Steele'a

15 апр 2010 : 		 Лейбл о смерти лидера TYPE O NEGATIVE

15 апр 2010 : 		 Клавишник TYPE O NEGATIVE подтвердил смерть PETER'a STEELE'a

15 апр 2010 : 		 Умер фронтмен TYPE O NEGATIVE

14 май 2009 : 		 Вышло переиздание классической работы TYPE O NEGATIVE

12 янв 2008 : 		 Cпециальные издания последнего альбома TYPE O NEGATIVE

3 янв 2008 : 		 TYPE O NEGATIVE: видео "September Sun" в сети

27 дек 2007 : 		 Музыканты TYPE O NEGATIVE появятся на NAMM

13 авг 2007 : 		 TYPE O NEGATIVE завершили работу над видеоклипом

5 янв 2007 : 		 Подробности о новом альбоме TYPE O NEGATIVE

10 ноя 2006 : 		 Обнародовано называние нового альбома TYPE O NEGATIVE

19 июн 2006 : 		 Johnny Kelly (TYPE O NEGATIVE) о новом альбоме группы

26 мар 2006 : 		 TYPE O NEGATIVE засядут в студии в начале апреля

14 мар 2006 : 		 ANSELMO и DANZIG возможно засветятся на новом альбоме TYPE O NEGATIVE

28 янв 2006 : 		 TYPE O NEGATIVE : симфония для дьявола

26 авг 2005 : 		 TYPE O NEGATIVE выпустят новый альбом в начале 2006 года
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Барабанщик TYPE O NEGATIVE — о Питере Стиле



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Барабанщик TYPE O NEGATIVE Johnny Kelly в недавнем интервью поговорил о Питере Стиле:

«Питер по большей части был клоуном. Он всегда шутил — саркастично, очень самоуничижительно. Как раз противоположность тому, что изображала музыка. Когда мы работали над ней и всем остальным, он очень серьёзно относился к тому, чего он хочет и как он хочет, какого звучания он хочет добиться. Но иногда он был шутом.

Я всегда говорил, что он хочет быть нормальным человеком, но поскольку он был Питером, этого варианта для него просто не было. Бьюсь об заклад, что он хотел бы просто потусоваться, пойти в бар, выпить несколько бокалов. И мы могли бы такое сделать, но в ту минуту, как он входил в бар, все бы на него вешались. Он не мог пойти в магазин возле своего дома без того, чтобы с ним что-нибудь не случилось».

На вопрос о том, не связано ли это с ростом Питера, Johhny ответил:

«Думаю, да. У него был очень яркий внешний облик. Он не был обычным. И у него были клыки. Он был ростом шесть с половиной футов, у него были длинные чёрные волосы и клыки. Ты не сможешь претендовать на обычную реакцию, когда будешь ходить за продуктами с таким внешним видом».

TYPE O NEGATIVE



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