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Барабанщик TYPE O NEGATIVE — о Питере Стиле



Барабанщик TYPE O NEGATIVE Johnny Kelly в недавнем интервью поговорил о Питере Стиле:



«Питер по большей части был клоуном. Он всегда шутил — саркастично, очень самоуничижительно. Как раз противоположность тому, что изображала музыка. Когда мы работали над ней и всем остальным, он очень серьёзно относился к тому, чего он хочет и как он хочет, какого звучания он хочет добиться. Но иногда он был шутом.



Я всегда говорил, что он хочет быть нормальным человеком, но поскольку он был Питером, этого варианта для него просто не было. Бьюсь об заклад, что он хотел бы просто потусоваться, пойти в бар, выпить несколько бокалов. И мы могли бы такое сделать, но в ту минуту, как он входил в бар, все бы на него вешались. Он не мог пойти в магазин возле своего дома без того, чтобы с ним что-нибудь не случилось».



На вопрос о том, не связано ли это с ростом Питера, Johhny ответил:



«Думаю, да. У него был очень яркий внешний облик. Он не был обычным. И у него были клыки. Он был ростом шесть с половиной футов, у него были длинные чёрные волосы и клыки. Ты не сможешь претендовать на обычную реакцию, когда будешь ходить за продуктами с таким внешним видом».







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